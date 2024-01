„Provoz zoo skutečně dokážeme z velké části zajistit sami. Město Zlín i Zlínský kraj nás proto mohou významně podporovat v rámci investic do nových projektů. A přesně toto je podle nás jeden ze základních pilířů společného úspěchu,“ zdůraznil Roman Horský.

„Hlavním zdrojem našich vlastních příjmů je samozřejmě vstupné, ale nespoléháme se jen na návštěvnost a dlouhodobý vysoký zájem návštěvníků. Sami hledáme příležitosti, jak získat finance. Změnili jsme systém pronájmu restaurací a vláčku, přišli s atraktivními zážitkovými programy, nabízíme krmení rejnoků a žiraf, dětské letní tábory, provozujeme obchody se suvenýry, neustále rozšiřujeme nabídku e-shopu. Novinkou pro letošní rok 2024 je společenský prostor U Supa, který umožní uspořádat firemní akce, školení, školní výlety, společenské a svatební oslavy, a to včetně cateringu,“ přiblížil aktivity ředitel Roman Horský.

Vloni papírové kelímky na teplé nápoje nahradily vratné hotcupy. Téma udržitelnosti bude v roce 2024 pokračovat dalším projektem.

„Pustíme se do realizace fotovoltaické elektrárny, která pokryje podstatnou část naší spotřeby elektrické energie. Zastřešíme parkoviště pro návštěvníky u sezónního vstupu a na vzniklou plochu umístíme kolem 1400 kusů fotovoltaických panelů, pro představu je to instalace v rozsahu zhruba 70 rodinných domů. Ušetříme energii, a navíc nabídneme další komfort pro návštěvníky, to nám dává smysl,“ představil plány ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Provozní opatření spoří vodu i energii

„V roce 2023 jsme při realizaci voliéry Gora Ark instalovali další dvě retenční nádrže na zachycení dešťové vody. V areálu zoo jich nyní máme 20, jejich celková kapacita činí 680 metrů krychlových. Pro zahradu to znamená nejen důležitý ekonomický benefit, ale také zajištění zásob zálivkové vody pro již pravidelná letní období sucha,“ vyjmenoval přínosy Horský.

V případě elektrické energie a plynu zoo díky provozním opatřením dokázala snížit roční spotřebu, razantní navýšení ceny energií však znamenalo výrazný zásah do rozpočtu. V minulých letech se náklady na elektrickou energii pohybovaly kolem pěti milionů korun, v roce 2023, i při snížení spotřeby o pět procent díky instalaci tepelných čerpadel a úsporným opatřením, se zvýšily více než dvojnásobně a dosáhly 11,5 milionů korun.

„U plynu jsme dokázali ušetřit dokonce 20 procent, díky fixaci ceny pro rok 2023 jsme nemuseli řešit zásadní navýšení. Uvidíme, jak se situace vyvine letos,“ uvedl ředitel zoo.