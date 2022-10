„Zlínskou zoo opravdu milujeme, několik let kupujeme roční kartu, protože tady jezdíme často a moc rádi. Je tu zkrátka nádherně. A dnes jsme si řekli, že když je tak pěkně, uděláme si výlet. Že očekáváte 700 000. návštěvníka, to jsme vůbec netušili. O to větší je to pro nás překvapení,“ popsal své první dojmy pan Pachl.

Že se stali jubilejními návštěvníky bylo dílem náhody. Děti chtěli jít navzdory plánu první do obchodu se suvenýry. Rodičům se vůbec nechtělo, ale nakonec prosbám dětí podlehli.

„A vlastně právě to rozhodlo, že jsme prošli turniketem ve ten správný čas. Na dnešní den nikdy nezapomeneme a zoo bude mít ty nejvěrnější návštěvníky,“ dodal Šimon Pachl.

Zlínská zoo dlouhodobě patří mezi nejnavštěvovanějších turistické cíle České republiky, v roce 2021 obsadila dokonce třetí příčku.

„Sedm set tisíc návštěvníků je pro nás naprosto fantastický úspěch. Máme velkou radost, že se to právě v roce 2022, kdy zřizovatel zoo, statutární město Zlín, slaví 700 let od první zmínky o městě. Je to krásné propojení. Brzy také prozradíme naše speciální překvapení a poděkování obyvatelům města Zlína, které jsme slíbili v případě dosažení této mety,“ uvedl ředitel Roman Horský.