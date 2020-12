„Za uplynulých dvanáct měsíců se ve dvaadvaceti evropských zoo, které tyto největší vydry mají ve své kolekci, podařilo odchovat pouze šestnáct mláďat,“ upozornila mluvčí zlínské zoo Romana Bujáčková s tím, že v České republice je chovají právě pouze ve Zlíně.

Rodičovský pár, sedmiletá samice Mora a desetiletý samec Dagget, prý o mláďata svědomitě pečuje. Malé vydry se rodí slepé a zcela bezbranné, oči otevírají až ve věku kolem 45 dnů.

„Chovatelé do expozice v chovatelském zázemí přistupují pouze při krmení, aby vydří rodinku co nejméně rušili. Podle jejich pozorování jsou mláďata vitální, ve skvělé kondici a viditelně přibírají. V tomto náročném období je to pro nás opravdu mimořádná a radostná událost,“ zdůraznil ředitel zoo Roman Horský. Vydry obrovské se ve zlínské zoo poprvé objevily v roce 2012, kdy zahrada otevřela nově upravenou expozici v tropické hale včetně venkovní nádrže.

„Tenkrát jsme z německé Zoo Hagenbeck získali dva samce, jedním z nich byl i otec mláďat Dagget. Byli jsme opravdu poctěni, že jsme od Evropského záchranného programu pro vydry dostali důvěru a získali tato výjimečná zvířata. Trvalo však dalších sedm let, než v listopadu 2019 přišla z anglické Zoo Branton vytoužená samice Mora,“ připomněl ředitel zlínské zoo.

První setkání vydřího páru proběhlo v lednu letošního roku. Obě zvířata pak společně obývala expozici v tropické hale Yucatan. V současné době je celá vydří rodina v expozici v chovatelském zázemí.

Domovinou vyder obrovských jsou deštné pralesy Jižní Ameriky. Podstatnou složku jejich jídelníčku tvoří sladkovodní ryby, umí ale ulovit také kajmana, želvu nebo anakondu. V dospělosti váží až 30 kg, dorůstají délky od 100 do 130 cm. Jsou to také poměrně dlouhověká zvířata, mohou se dožít až 26 let. Patří ale mezi ohrožené druhy zvířat, populace ve volné přírodě se odhaduje pouze kolem 5 000 jedinců.

