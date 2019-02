Zlín - „Musela jsem se ulicí Dlouhá doslova klouzat, normální chůze nebyla skoro možná," stěžuje si na včerejší stav chodníků Anna Kratochvílová ze Zlína. „Kolem náměstí Míru už to bylo naštěstí o něco lepší," dodává.

Náledí. | Foto: DENÍK

Další seniorka, Marie Sládečková ze Zlína, zase láteřila na neudržovaný chodník na sídlišti Jižní Svahy. „Raději jsem šla po trávě, po chodníku to nebylo možné. Doufám, že s tím někdo něco udělá," poznamenala starší žena.

Mokrý sníh a mrazivé ráno včera udělaly z chodníků ve Zlíně jednu velkou skluzavku.

Podle ředitele Františka Kostelníka ale technické služby nic nezanedbaly. „Údržbu chodníků a komunikací určujeme dle pořadí důležitosti podle skupin I., II. a III. třídy. Vyjeli jsme hned, jak začalo sněžit," zareagoval Kostelník.

Protože nenapadla souvislá vrstva sněhu, která by se dala „pluhovat", ošetřovaly technické služby chodníky a komunikace posypovým materiálem a solí.

„Naši pracovníci vyjížděli kvůli údržbě chodníků do terénu už předevčírem do pozdních večerních hodin. Včera ošetřovali chodníky už brzy ráno. Nyní bychom měli mít situaci pod kontrolou a chodníky a komunikace by měly být ošetřeny," sdělil Kostelník.

Led na chodnících netěší doktory. Na úrazovém oddělení krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně ošetřovali včera pacienty se zlomeninami horních nebo dolních končetin.

„Není to nic dramatického, jedná se zatím jen o mírný nárůst počtu zranění," sdělila mluvčí zlínské nemocnice Karla Havlíková.

JANA ZAVADILOVÁ