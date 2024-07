První etapa oprav by měla být zahájena v roce 2025, po obnovení čelní fasády by pak měla zmizet část oplocení.

Protože je budova včetně uměleckých děl, přilehlého parku a kašny zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek, bude muset být rekonstrukce citlivá k zachování architektonických hodnot tohoto objektu.

Oprava v řádech desítek milionů

Předpokládaná cena bude známá až po dopracování projektové dokumentace.

„Mluvíme o investici v částce 100 milionů, a to by byl citelný zásah do rozpočtu. Musíme hledat cestu, jak náklady na opravu snížit,“ řekl v minulosti primátor města Jiří Korec.

Provoz divadla bez omezení

Oplocení nemá vliv na provoz divadla, ale pro diváky znamená nepohodlí.

„Pokles zájmu jsme nezaznamenali,“ odtušila ředitelka divadla Irena Pelková.

I když bylo divadlo v roce 2023 půl roku za plotem, navštívilo jej více diváků než v roce 2022.