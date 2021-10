Spokojené obličeje a radostné výkřiky dětí. Tak by se dala popsat sobotní atmosféra v parku Svobody, kde se konalo tradiční Dýňobraní. Podzimně laděná akce pro děti se tam odehrávala už posedmé a i letos si organizátoři připravili pro nejmenší návštěvníky spoustu tématických aktivit – od výtvarných dílniček přes moštování a kolotoče po strašidelné malování na obličej nebo bludiště a skákací hrad.

Před zlínským zámkem také v sobotu vyrostl mini jarmark, na kterém nemohly chybět nejrůznější dýňové speciality. A koho už dýně omrzely, mohl navštívit některý z dalších stánků, které nabízely třeba malé donuty, bramborové spirály, ale i svařák či dětský punč.

„Chodíme sem každý rok. Naše dcera to má ráda, vždycky se tady vyblbne s kamarády,“ usmívá se pan Václav ze Zlína, který na Dýňobraní vyrazil s celou rodinou.

Podobně jako on to měli i další návštěvníci. „My jsme tady letos úplně poprvé, ale určitě přijdeme i příště. Dcera je spokojená, a to je přece hlavní. Takže svůj účel to rozhodně splnilo,“ vyzdvihla akci paní Petra.