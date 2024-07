Nabídka je pestrá. Lidé si budou moci užít zdarma komedie, dramatické, životopisné, dobrodružné i akční snímky.

„Zlínské filmové léto je projekt, který už pravidelně zpestřuje prázdninové večery nejen Zlíňanům, ale i návštěvníkům našeho města. Věříme, že letošní osmý ročník bude divácky úspěšný stejně jako ten v minulém roce,“ uvedl primátor Jiří Korec.

První červencové projekce odstartují v sadu Svobody před zlínským zámkem.

V pátek 12. července je na programu skutečná filmová lahůdka, životopisné drama Jeden život. Britský snímek režiséra Jame Hawese líčí život Nicholase Wintona, který v roce 1938 pomohl zachránit téměř 700 převážně židovských dětí z okupovaného Československa. Sobota 13. července bude na stejném místě patřit romantické komedii S tebou nikdy. Film v americké produkci vypráví příběh dvou mladých lidí, kteří si nejdříve připadají jako dokonalý pár, ale brzy vše spadne na bod mrazu. Pak se ale nečekaně potkají cestou na svatbu do Austrálie. A tak udělají to, co by udělal každý dospělý: předstírají, že jsou pár.

„Největší porce filmových zážitků čeká návštěvníky v Parku Komenského, kde od 17. do 20. července rozzáří filmové plátno romantická komedie Barbie, životní příběh bratrů Mašínových Bratři, zábavná komedie Jedeme na teambuilding a sci-fi film Duna: Část druhá,“ popsal mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Poslední červencové promítání na letní terase hotelu Tomášov zpříjemní komedie Aristokratka ve varu a tragikomedie podle skutečného příběhu A máme, co jsme chtěli.

„Loňské rozšíření promítacích míst z pěti na sedm se osvědčilo, proto zůstáváme u stejného počtu i letos. Promítat se tak bude znovu v sadu Svobody, Parku Komenského, na letní terase Hotelu Tomášov, fotbalových hřištích v Příluku a Malenovicích, v parčíku u dětského hřiště U Majáku a v Centrálním parku na Jižních Svazích, kde jako kino poslouží discgolfové hřiště. Na všech místech bude zajištěno občerstvení,“ uvedla za pořadatelské město Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu.

Organizátoři doporučují vzít si s sebou pro větší pohodlí deky nebo rozkládací židle, a pro případ, že by se promítání muselo kvůli počasí zrušit, sledovat sociální sítě města.