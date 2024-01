Na přelomu ledna a února (22.ledna – 2. února) budou také prodlouženy úřední hodiny od pondělí do čtvrtka 8-17 hodin, v pátek do 14 hodin na všech územních pracovištích.

Pracovníci na telefonních linkách (pro Zlínsko 577 617 370) jsou k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin, v pátek do 14 hodin.

Spočítat daň není tak jednoduché

Pokud byste si daň z nemovitosti rádi spočítali sami, máme pro vás pod článkem malý návod. Výpočet je poměrně složitý a bere v úvahu několik koeficientů, kterými je třeba násobit.

Zásadní je samozřejmě rozloha nemovitosti, ale počítat se musí i s koeficientem zohledňujícím velkost obce, inflačním koeficientem, koeficientem určeným obcí a koeficientem, který bere v úvahu, zda k nemovitosti náleží i podíl na pozemku.

Proměna sadu Svobody: vítězné návrhy jsou k vidění v pasáži Zlatého jablka

Koeficient v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupl za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Obce si mohou stanovit místní koeficient v rozmezí od 1 do 5.

Obecní koeficient je závislý na počtu obyvatel do 1000 obyvatel je 1, do 6000 je 1,4, do 10 0000 je 1,6, do 25 000 je 2, do 50 000 je 2,5. Nad 50 000 obyvatel a také ve všech statutárních městech, dále rovněž ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5. V Praze je koeficient 4,5.

Jak vypočítat daň z bytu • Základem daně je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu.

• Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

• Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m2.

• To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel - obecní koeficient.

• Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, které se obce určují samy. Obce ho mohu zvyšovat ze základní úrovně až na hodnotu 5. Ty se mohou lišit i podle lokality v jednotlivých městech nebo obcích. Místní koeficient lze nejlépe zjistit přímo na příslušných úřadech.

• V zákoně nově přibyl také inflační koeficient, který však pro rok 2024 činí 1,0. Obecní koeficienty: • do 1000 obyvatel - 1

• od 1000 do 6000 obyvatel - 1,4

• od 6000 do 10 000 obyvatel - 1,6

• od 10 000 do 25 000 - 2

• od 25 000 do 50 000 obyvatel - 2,5

• nad 50 000 a ve Františkových Lázních, Mariánských Lázních, Luhačovicích a Poděbradech - 3

• v Praze - 4,5 Příklady místních koeficientů na Zlínsku: • Zlín-Kudlov – 2,3

• Zlín-Kostelec – 2,9

• Zlín-centrum – 2,9

• Zlín-Příluky – 2,3

• Zlín-Salaš – 2

• Zlín-Klečůvka – 2

• Zlín-Lhotka – 2

• Otrokovice – 2

• Napajedla – 2

• Slavičín – 1 Příklad, jak si vypočítat daň z nemovitosti na Zlínsku Modelový příklad: byt 80 m2 v bytovém domě v Otrokovicích

Základ daně: 80 x 1,22 = 97,6 zaokrouhleno na 98 m2

Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x obecní koeficient 2 = 7,00 Kč

Daň: 98 x 7,00 = 686 Kč

Zohlednění místního koeficientu stanoveného městem: 686 Kč x 2 = 1372 Kč

Inflační koeficient je pro rok 2024 stanoven na 1,0 výslednou daň už tedy neovlivní

Předpokládaná daň z nemovitosti – 1372 Kč

Ve Zlíně navyšovali po patnácti letech

Zastupitelstvo města loni schválilo úpravu koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Ten se změnil po 15 letech. Místní koeficient se pohybuje od 2,0 do 2,9 pro jednotlivá katastrální území.

VIDEO: Zlín, jak ho neznáte. Prohlédněte si unikátní záběry z ptačí perspektivy

V průměru tak bude každý, kdo vlastní ve Zlíně dům nebo byt, zaplatí ročně navíc asi 2 tisíce korun. Navýšení podnikatelským subjektům se bude odvíjet od velikosti jejich nemovitosti na území města, ale budou to výrazně vyšší částky než u bydlení občanů s běžnou výměrou.

„Nejsme z toho nadšení, ale je to nutný krok,“ komentoval to primátor Zlína Jiří Korec.

Přiznání k dani z nemovitostí, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.