Ve spolupráci s pohřebními službami na Zlínsku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech navždy rozloučili. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se ve Zlínském kraji. | Video: Deník/Kateřina Součková

Ševčíková Marie, 88 let, Zlín

Kolčavová Marie, 89 let, Zlín

Ing. Jakubíček Tomáš, 68 let, Zlín

Kopečný Bohuslav, 84 let, Lukov

Hornych Vladimír, 79 let, Zlín

Julinová Marie, nar. 1929, Lukov

Bartošíková Zdenka, nar. 1935, Napajedla

Bětík Antonín, nar. 1940, Zlín

Pinerová Jolana, nar. 1939, Nedašov

Bilíková Hana, nar. 1954, Mysločovice

Katrušáková Eva, nar. 1937, Zlín

Kiššová Mária, nar. 1950, Zlín

Balcárek Jiří, nar. 1933, Malenovice

Matoušek Karel, nar. 1938, Luhačovice

Krupička Čeněk, nar. 1969, Malenovice

Přidal Jan, nar. 1939, Zlín

Procházka Jiří, nar. 1950, Slušovice

Filipský Tomáš, nar. 1963, Lukov

Šilberská Jarmila, nar. 1945, Malenovice

Špičková Danuška, 96 let, Otrokovice

Morávková Stanislava, 88 let, Zlín

Krajčová Jiřina, 92 let, Napajedla

Jánošová Drahomíra, 78 let, Zlín

Kračina Jaroslav, 68 let, Otrokovice

Míka Josef, 84 let, Zlín

Marek Vladimír, 75 let, Zlín

Sláčík Miroslav, 70 let, Vizovice

Gardoňová Romana, 61 let, Otrokovice

Bardodějová Karla, 89 let, Zlín

Žentková Božena, 69 let, Vizovice

Juřena Jindřich, 91 let, Halenkovice

Jurčák Jan, 76 let, Jasenná

Kovaříková Marie, 89 let, Zlín