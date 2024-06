Ve spolupráci s pohřebními službami na Zlínsku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech navždy rozloučili. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se ve Zlínském kraji. | Video: Deník/Kateřina Součková

Irena Maňasová, 50 let, Slavičín

Anna Tarabusová, 91 let, Kochavec

Jiřina Koubková, 93 let, Slavičín

Zdeněk Janáč, 69 let, Valašské Klobouky

Anna Běhunčíková, 77 let, Brumov-Bylnice

Vlasta Minarčíková, nar. 1945, Lukov

Lubomír Hnila, nar. 1946, Zlín

Jiří Prokopec, nar. 1956, Zlín

Ing. Ilona Morrison, nar. 1956, Praha

Jaromír Matonoha, nar. 1946, Lukov

Jan Škrkoň, nar. 1949, Zlín

Zdenka Chytilová, 89 let, Zlín

Ing. Vojtěch Mařák, 75 let, Zlín

Jiří Procházka, věk 69 let, Zlín

Jiří Kotlový, věk 97 let, Zlín

Jitka Ryšavá, věk 65 let, Zlín

Miroslav Tomšíček, věk 87 let.zlín

Oldřich Matula, věk 76 let, Zlín

Jiřina Orságová, věk 96 let, Zlín

Ing. František Lapčík, věk 76 let, Zlín

Stanislava Pavlovská, věk 94 let, Zlín

Dagmar Skaunicová, věk 86 let, Zlín