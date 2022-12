Upozornění na vydatné sněžení začalo platit už v pátek, v částech Zlínského a Moravskoslezského kraje konkrétně od 18 hodin do sobotních 10 hodin dopoledne.

V neděli už sněží na většině Moravy a Slezska, ale rovněž v severních oblastech Čech. Meteorologové předpovídají, že v průběhu dne napadne až 20 centimetrů mokrého sněhu, na severovýchodě v oblasti Jeseníků a Beskyd dokonce až 25 centimetrů. Vedle toho bude hrozit rovněž tvorba sněhových jazyků, v částech Olomouckého a Moravskoslezského kraje i závějí.

Od pondělí další sníh a ochlazení

I s příchodem nového pracovního týdne by měli být řidiči jedoucí do práce opatrní. Ani v pondělí sněžení nepoleví, může napadnou dokonce až 25 centimetrů. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

Zároveň také přituhne, předpověď počasí slibuje pokles nočních teplot až na minus 12 stupňů Celsia.

Obezřetní by měli být hlavně řidiči na Moravě a ve Slezsku s výjimkou Jihomoravského kraje, Vysočiny a rovněž částí Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje.