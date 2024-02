„Skutečnost, že ve Zlíně došlo ve třetím kvartálu k mírnému růstu (oproti druhému kvartálu, kdy byl uváděn pokles cen -8,6 %), mohla však být způsobena například tím, že ve 3. kvartálu bylo prodáno například deset nových bytů, kde jsou ceny vyšší než u bytů starších a to mohlo statistiku ovlivnit,“ komentoval Miroslav Zvonek. „Nicméně ve sledovaném období jsme pozorovali spíše stagnaci poptávky a cenový pokles,“ dodal.

Obdobně to vidí i Miroslav Zvonek, majitel stejnojmenné zlínské realitní kanceláře. Podle něj lze s uvedenými čísly obecně souhlasit. Je třeba si však uvědomit, že řeč je o období červenec až září 2023, kdy v tomto období pokles cen bytů pokračoval a navazoval tak na předchozí období.

Otevření dálnice D49 z Hulína do Fryštáku se může zpozdit kvůli rozhodnutí soudu

Ceny bytů ve Zlíně porostou. Podle Zvonka dosáhl trh vrcholu na konci jara 2022, kdy podle něj nebyl problém prodat panelákový byt 3+1 na Jižních svazích ve Zlíně i za cenu přes pět milionů korun.

„Následně se realitní trh téměř zastavil a znovu se prodávat byty začaly, jakmile majitelé pochopili, že musí zlevnit, jinak byt neprodají. Od té doby až do konce roku 2023 jsme pozorovali celkem výrazný pokles cen - zmíněné byty 3+1 se nyní prodávají za částku lehce přes čtyři miliony korun. Tedy pokles o asi 20 % z ceny bytu,“ popsal Miroslav Zvonek.

Ostudy Zlína, 1. díl: Budově bývalého soudu v centru Zlína hrozí demolice

Zároveň dodal, že aktuálně roste poptávka po bytech všech velikostí. Očekává proto pozvolný nárůst jejich ceny.

„V tomto roce však nečekám, že by ceny bytů dosáhly či přesáhly cenové hladiny z roku 2022. Vše však nasvědčuje tomu, že díky klesajícím sazbám hypoték i nízké inflaci bude realitní trh v letošním roce mnohem více růst než v roce předchozím,“ dodal Zvonek.

Podle Dalibora Stříbného je v současnosti na prodej ve Zlíně okolo 140 bytů. „Což není na velikost krajského města mnoho. Nabídka bytů je ve Zlíně stále malá oproti třeba roku 2017 a 2018. Díky tomu se ceny drží ve vyšší cenové hladině,“ uvedl Stříbný.

Zlín chystá revoluci v řízení dopravy. Unikátní systém upozorní i na přestupky

Realitní experti se zároveň shodují, že s nákupem nemovitosti by lidé neměli otálet. „Již těsně před Vánocemi 2023 jsme pozorovali větší nárůst poptávky po starších i nových bytech,“ připomněl Miroslav Zvonek.

Tato vzrůstající tendence podle něj pokračuje i nyní v únoru. „Například u starších bytů, které byly cenově spíše nad reálnou tržní cenou, jsme na podzim neevidovali téměř žádné poptávky. S příchodem nového roku se však situace razantně změnila. Realitní trh se oživuje a najednou na jednu nemovitost máme i více než jednoho vážného zájemce,“ popsal Miroslav Zvonek.

Kdy koupit nemovitost? Podle expertů je nyní ideální doba

Lidé chtějí slevy, prodejci však zlevňovat nechtějí. Podle Zvonka se sice kupující stále snaží po prodávajících požadovat slevu z kupní ceny, nicméně ti již jsou ke slevě méně ochotní. Důvodem jsou klesající úrokové sazby u hypoték i klesající inflace.

„Prodávající vědí, že ceny začaly růst, tak si raději počkají, než aby dávali slevu. Pro kupující to však znamená, že kdo chce dobře a výhodně nakoupit, neměl by příliš otálet. To pravé období pro nákup výhodného bytu je právě teď,“ poznamenal Zvonek.

Zájem je podle něj i o nové byty. „Například u projektu Byty Stráně, kdy jsme od nového roku prodali velkou část malých bytů 1+kk a 2+kk. A začíná narůstat poptávka i po větších bytech za cenu nad sedm milionů korun,“ doplnil Zvonek.

Nájmy bytů ve Zlíně patří mezi nejdražší v Česku. Ceny dolů nepůjdou

Obdobně situaci na trhu vnímá i jednatel realitky Dalibor Stříbný. „Pokud zvažujete koupi nemovitosti a máte nyní možnost, tak neváhejte a kupte ji, protože nemovitosti již levnější nebudou, naopak budou dražší. Vyplatí se nyní koupit nemovitost i s vyšším úrokem od banky,“ uvedl Stříbný.

Deloitte Real Index od roku 2015 přináší data o tom, jak se vyvíjí ceny bytů v Praze a v krajských městech Česka. Data sbírá pouze z uskutečněných prodejů bytů, které byly zapsány v katastru nemovitostí v podobě kupních smluv. Výsledky srovnává s předchozím čtvrtletím a ceny porovnává i v jednotlivých segmentech, jako je nový development, cihlové a panelové domy.