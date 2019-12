Na Pernštýnském náměstí v Pardubicích si s Deníkem a se všemi návštěvníky zazpívaly sbory Čtyřlístek se sbormistryní Adélou Sládkovou a Pramínek se sbormistryní Michaelou Trunečkovou. Oba sbory působí při Základní škole Prodloužená v pardubických Polabinách. Základní škola Prodloužená v pardubických Polabinách je jedinou školou v Pardubickém kraji, která se zaměřuje na rozšířenou výuku hudební výchovy. Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do této základní školy první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy a během třiceti let prošlo hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu.