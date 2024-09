Iva Nedavašková dnes 18:38

Zlín a okolí se připravuje na mohutné deště, které mají podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu trvat od čtvrtka až do nedělního večera. Během čtyř dnů by v regionu mohlo spadnout až 250 milimetrů srážek na metr čtvereční. Situaci by podle předpovědi měl navíc komplikovat silný vítr. Výstraha před povodněmi je od pátku vyhlášena pro celou východní část republiky.