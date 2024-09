C# developer pro vývoj webových nebo desktopových systémů (70 - 90.000 Kč) Jsme česká softwarová firmy, ale naše systémy jsou nasazeny už ve více než 60 zemích světa. Jelikož vše stavíme primárně na .NET technologiích hledáme nové kolegy, ať už pro desktopové nebo webové části našeho systému. Jsme na trhu již řadu let a vypracovali jsme se až na lídra v IoT systémech. Pokud Vás toto téma zajímá neváhejte se přihlásit pro více informací. Náplň práce: Práce na projektu vývoje desktopové nebo webové aplikace pro IoT systémy, Vývoj nových funkcionalit či úprava stávajích s důrazem na efektivní komunikaci a spolehlivost, Práce na front-endu i back-endu (případně možnost specializovat se jen na určitou oblast) , Spolupráce a komunikace v rámci vývojářského a testerského týmu. 65 535 Kč

