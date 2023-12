Bruslit se dá na zimních stadionech téměř celoročně, ale led pod širým nebem má své kouzlo. Deník zjišťoval, kde se na zimní sezonu v kraji připravují a kde se už bruslí.

Bruslení na zastřešeném kluzišti v Napajedlech; listopad 2023 | Video: Vilém Skála

Napajedla letos na zastřešeném kluzišti a jako první

Suverénní prvenství, na Pahrbku se letos začalo bruslit už 1. listopadu. I když se teploty venku stále držely nad deseti nad nulou a podzimní počasí ve Zlínském kraji vrcholilo, v Napajedlech skočili rovnou do bruslí.

Od prvního listopadu zprovoznili ledovou plochu a přivítali první návštěvníky. Ceny jsou stejné jako v loňské sezoně, 70 korun za devadesátiminutový blok bruslení, děti do 6 let zdarma a pronájem celé ledové plochy vyjde na 1200 korun.

V pracovní dny si návštěvníci můžou zabruslit v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 16 hodin. O víkendu je pro veřejnost otevřeno od 10.30 do 17.30. V ostatní časy je led určen k pronájmu.

Otrokovice připravují otevření kluziště jako Mikulášskou nadílku

Kluziště v Otrokovicích se otevře 5. prosince.Zdroj: Město OtrokovicePo roce se bude opět bruslit na Náměstí 3. května v centru města. Kluziště se otevře v úterý 5. prosince. Stejně jako v předchozích letech jej návštěvníci budou moci využívat zdarma. Kluziště oživí dění na náměstí již počtvrté.

„V zimním období často chybí více možností pro trávení volného času na čerstvém vzduchu. K bruslení na umělém kluzišti navíc není potřeba žádné speciální vybavení. Většina lidí doma brusle má, a tak využití kluziště může být příjemným zpestřením aktivit celé rodiny,“ uvažuje starostka Hana Večerková.

Letos se v Otrokovicích na náměstí bude bruslit od 5. prosince do 6. ledna 2024.

Veřejnost může připravenou plochu využívat zdarma, a to každý den od 10 do 18 hodin. Zajištění kluziště o celkových rozměrech 30 krát 12 metrů vyjde radnici na 400 tisíc korun.

Slušovice už chladí, když to dobře půjde, do týdne otevřou

Kluziště ve Slušovicích se už připravuje na sezonu (2023)Zdroj: Město SlušoviceNa kluzišti 18 krát 36 metrů ve Slušovicích už jsou přípravy v plném proudu.

„V úterý jsme začali chladit, bruslit by se mohlo v závislosti na počasí tak do týdne,“ informoval Deník místostarosta města Jan Fenyk.

Ceník se bude závazně schvalovat na radě města v pondělí 4. prosince, zdražování ale v plánu není. Loni zaplatili dospělí za hodinu bruslení 70 korun, děti od 8 do 15 let 40 korun a děti do 8 let 20 korun.

Pronájem ledové plochy vyšel na dva tisíce za hodinu.

„Od pondělí do pátku bude mít led zdarma naše základní škola v rámci výuky. Pondělí až neděle v době 15 až 22 hodin bude patřit veřejnosti, hokeji a soukromým pronájmům. Veškeré informace, které se mohou měnit podle vytíženosti a počasí, budou vždy na facebookových stránkách města,“ doplnil Jan Fenyk.

Dodal že kluziště zatím není zastřešené, ale čím dál více se o tom uvažuje. Pro bruslaře budou k dispozici šatny s nápojovým automatem a WC.

„Určitě nebude chybět školička bruslení pro děti i dospělé, která byla loni velmi oblíbená. Letos jsme také pořídili brusku na brusle,“ dodal místostarosta.

Ve Slavičíně chtějí bruslit nejpozději 20. prosince

Kluziště ve Slavičíně se otevře veřejnosti nejpozději 20. prosince.Zdroj: Město SlavičínOd pondělí 27. listopadu staví mobilní nezastřešené kluziště 20 krát 40 metrů v zámeckém parku ve Slavičíně.

„Otevření plánujeme podle počasí, nejpozději 20. prosince,” vzkázala místostarostka města Monika Hubíková.

Otvírací doba zůstane stejná jako v minulé sezoně. Od pondělí do pátku bude kluziště dopoledne vyhrazeno pro místní školy - zdarma. Od 14 hodin do 19.45 budou bloky vyhrazené pro veřejnost.

O víkendu bude ledová plocha pro veřejnost k dispozici od 9.30 do 19:45, s obědovou pauzou, kdy bude blok k pronájmu.

„Ceník bude schválen na radě města začátkem prosince,” dodala Hubíková.

Loni děti do šesti let zaplatily za jeden blok 20 korun, děti do 15 let 30 korun a děti nad 15 let a dospělí 50 korun. I letos plánuje město otevřít bufet s teplými nápoji, párkem v rohlíku, nebude chybět ani broušení a půjčovna bruslí.

„Pro letošní sezonu připravujeme dva karnevaly. Jeden ve spolupráci s DDM a druhý se Základní školou Vlára. Rádi bychom uspořádali miniškoličku bruslení a pár hokejových tréninků s profesionály,” informovala Monika Hubíková.

Ve Zlíně i Luhačovicích se můžete venku leda klouzat

Ve Zlíně si mohou lidé vybrat ze dvou zastřešených ledových ploch. Možná proto o další ledové ploše město neuvažuje. „Kluziště se nechystá,“ potvrdil mluvčí Zlína Tomáš Melzer.

V Cream Tigers Areně v bývalém Svitu si lze za 100 korun zabruslit v sobotu nebo neděli od 16 do 17 hodin, led má parametry NHL (26 krát 58 metrů).

Druhou možností je CCM aréna. Tam se víkendové bruslení veřejnosti odvíjí od zápasů žáků. Nutné je tedy pravidelně sledovat rozpis ledu na stránkách hokejových Beranů Zlín.

„Snažíme se najít v rozpise místo pro veřejnost, ale když se sejde více mládežnických zápasů, tak se to bohužel nedaří,“ říká Radek Pšurný, sekretář mládeže.

Vstupné je 100 korun, nejmenší děti si mohou pro první krůčky na ledě půjčit chodítka. Každé úterý od půl sedmé zde zdokonalují své bruslařské dovednosti děti ze Zlína. Vstupné v tomto případě je lidových dvacet korun. Nutná je bruslenka, kterou vydává magistrát Zlína dětem z mateřských škol a prvního stupně základních škol.

V Luhačovicích si pod širým nebem nezabruslíte, pokud nechcete čekat, až zamrzne zdejší přehrada.