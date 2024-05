Ve spolupráci s pohřebními službami na Zlínsku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech navždy rozloučili. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Alois Kobylík, 69 let, Slušovice

Jaroslav Olivík, 83 let, Zlín

Ing. Antonín Bětík, 84 let, Zlín

Karla Bardodějová, 89 let, Zlín

Kamila Lysáková, 55 let, Lukov

Božena Žentková, 69 let, Vizovice

Jana Řeháková, 80 let, Zlín

Alena Potočná, 69 let, Zlín

Jindřich Juřena, 91 let, Halenkovice

Jan Jurčák, 76 let, Jasenná

František Havlík, 97 let, Kašava

Zdeňka Hochfelderová, 93 let, Zlín

Marie Kovaříková, 89 let, Zlín

František Slaměna, 80 let, Zlín

Libuše Rakušanová, 86 let, Zlín

Anežka Lochmanová, 84 let, Zlín

Helena Plaková, 87 let, Zlín

Vlasta Šubrtová, 88 let, Zlín

Vlasta Dopitová, 84 let, Zlín

Josef Mikel, 66 let, Zlín

Blanka Spáčilová, 82 let, Zlín

Františka Sedláčíková, 92 let, Napajedla

