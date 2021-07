Stříbrný v pořadí Svatopluk Janečka (TJ Ski – Turist Velké Karlovice) dosáhl na výkon 16 130 metrů, bronzovou příčku vybojoval Filip Vabroušek (Sykora running, 15 990 metrů). Další reprezentant KESBUK Teamu Filip Bukovjan (15 600 metrů) skončil čtvrtý, Jan Kábela (SP Malenovice, 15 310 metrů) byl pátý.

Závodu, který se konal ve středu 14. července, se zúčastnilo 63 mužů.

BENÍČEK BRAL ZÁVOD JAKO TRÉNINK PŘED HOSTÝNSKOU OSMOU

,,Na lesní hodinovku ve Zlíně jsem se nijak speciálně nepřipravoval. Ani jsem nevylaďoval formu. Pouze jsem po soustředění ve Vysokých Tatrách jeden den odpočíval,“ přiznal před startem Matěj Beníček.

Ten závod na zlínské Lesní čtvrti bral jako kvalitní trénink před srpnovou Hostýnskou osmou.

,,Chtěl jsem běžet tempo 3:35 na kilometr. A toto tempo vydržet co nejdéle,“ plánoval malenovický vytrvalec.

NA SEDMÉM KILOMETRU MĚL KRIZI

Beníček od startovního výstřelu běžel na prvním místě.

,,V průběhu 7. kilometru jsem ale měl krizi. Začalo mě píchat v boku. Proto jsem se na minutu zastavil a náskok na první příčce jsem ztratil. Předběhli mě Svatopluk Janečka a Filip Vabroušek. Bolest mě však brzy přešla a v průběhu 9. kilometru jsem se do čela vrátil a náskok na první pozici jsem pak až do konce závodu pořád mírně navyšoval,“ popsal reprezentant KESBUK Teamu klíčové momenty.

PODKLUZOVALY MU BOTY, S VÝKONEM BYL ALE SPOKOJENÝ

Vítěz ale chtěl uběhnout delší vzdálenost než 16 360 metrů.

,,S výkonem jsem ovšem spokojený. Zejména, když jsem si zapomněl vzít terénní boty a běžel jsem v silničních, které pořád podkluzovaly,“ tvrdí sedmadvacetiletý Matěj Beníček.

NA STARTU SE OBJEVILO TAKÉ 21 ŽEN

Závod žen vyhrála Mária Sýkorová z Vizovic (Sykora running), jež se blýskla výkonem 13 510 metrů. Stříbrnou pozici v konkurenci 21 žen obsadila Eva Kučerová z Lukova (Mattoni Freerun Zlín, 13 480 metrů), třetí místo obsadila Zuzana Koudelková (Český běžecký klub, 13 170 metrů). Adéla Stavinohová (13 080 metrů) brala čtvrtou příčku, Dita Ryšková (obě Zlín, 13 040 metrů) skončila pátá.

MÁRIA SÝKOROVÁ SI BYLA PŘED ZÁVODEM ZAPLAVAT A NAVŠTÍVILA MASÁŽ

,,Sportuji každý den. Proto jsem si šla v pondělí odpoledne jenom zaplavat a večer jsem šla na masáž, abych si uvolnila nohy na tento

krásný závod. Doladit formu jsem ale nestihla, protože jsem se minulou sobotu zúčastnila sprint triatlonu v Morkovicích. Do středy jsem proto zvolila jenom lehké tréninky,“ svěřila se nejlepší žena v letošní Zlínské lesní hodinovce.

Sýkorová si chtěla na trati na Lesní čtvrti zlepšit osobní rekord v tamním hodinovém závodu.

PROSILA ČASOMÍRU, ABY SE ZRYCHLILA

,,Dávala jsem si ale pozor, abych nepřepálila start. To se mi také podařilo. Ke konci závodu jsem však prosila časomíru, aby se zrychlila,“ přiznala Mária Sýkorová s úsměvem.

Výkonem 13 510 metrů osobní rekord nakonc překonala.

Jednačtyřicetiletá vytrvalkyně o víkendu relaxovala při procházce s manželem do oblíbené vizovické čokoládovny.

O dalším sportovním programu má jasno.

TĚŠÍ SE NA DVA POLOVIČNÍ IRONMANY

,,Na začátku srpna se chystám do Velkých Karlovic na Valachy Mana, na konci srpna se zúčastním závodu na polovičních ironmanových tratích v Kaprunu a na konci září si zazávodím v dalším polovičním Ironmanovi na Mallorce. Chybět bych neměla ani na startu dalších závodů ze seriálu Běhy Zlín, které mám velmi ráda,“ plánuje Mária Sýkorová.

POŘADATEL JIŘÍ PROKOP JE SPOKOJENÝ

Devětatřicátý ročník Zlínské lesní hodinovky se vydařil.

,,Jenom byla trochu menší účast, než jsme předpokládali. Mohlo to být termínem, že se závod konal ve všední den, obdobím dovolených, nebo třeba odpoledním deštěm. Nic z toho ale neubralo na kvalitě, protože se na startu objevila spousta silných běžců a běžkyň. Ti nejlepší se také postarali o hodnotné výkony,“ byl spokojený Jiří Prokop, jeden z pořadatelů závodu.

V SRPNU SE USKUTEČNÍ SLOPENSKÁ DESÍTKA

Dalším závodem ze seriálu Běhy Zlín bude 17. ročník Slopenské desítky. Ta se uskuteční v sobotu 7. srpna ve Slopném u Luhačovic. Tradiční krosový závod na Valašsku bude rovněž zařazený do Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu a do Slovenského poháru v běhu do vrchu. Už dneska je možné se do něho přihlásit na stránkách Spolku Běhy Zlín.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ VE ZLÍNSKÉ LESNÍ HODINOVCE 2021:

Muži do 39 let:

Matěj Beníček (KESBUK) 16 360 metrů.

Muži do 49 let:

Svatopluk Janečka (TJ Ski-Turist Velké Karlovice) 16 130 metrů.

Muži do 59 let:

František Dosoudil (Fénix sport) 14 960 metrů.

Muži nad 60 let:

Vlastimil Bukovjan (KESBUK) 14 600 metrů.

Junioři:

Vojtěch Kachtík (eSVS.CZ Team) 11 750 metrů.

Ženy do 39 let:

Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín) 13 480 metrů.

Ženy do 49 let:

Mária Sýkorová (Sykora running) 13 510 metrů.

Ženy nad 50 let:

Marie Drhová (Frenštát pod Radhoštěm) 10 670 metrů.