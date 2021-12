„Chtěla tímto způsobem poděkovat zdravotníkům za péči, kterou věnují pacientům, a udělat jim radost v současné náročné době," uvedl Zdeněk Dvořák, PR specialista KNTB.

„Moc si vážím toho, co pro nás zdravotníci dělají. Jsou úžasní, jak se dokáží postarat o nemocné. Zaslouží si veliké poděkování. Protože ráda maluji, zvolila jsem tento způsob,“ svěřila se Andrea Šenkeříková.

Ke zdravotnictví má blízko, její maminka Eva Šenkeříková je sestřičkou. Protože pracuje na urologii Baťovky, věděla její dcera hned, že právě pro toto oddělení své obrazy maluje.

POMÁHAJÍ LÉČIT

Obrazy na chodbě zlínské urologie vyplňují hned devět velkých rámů. Ohlasy na ně jsou veskrze pozitivní.

„Dělají nám velikou radost. Obdivují je nejen pracovníci napříč nemocnicí, ale také pacienti. Říkají nám, že se i díky krásným obrazům Andrejky cítí na oddělení dobře a že výzdoba přispívá k jejich brzké rekonvalescenci a uzdravení. Andrejce patří velké díky,“ vzkázala Jaroslava Kučerová, vrchní sestra urologického oddělení.

Namalovat obrazy zabralo studentce třetího ročníku gymnázia ve Valašských Kloboukách hodně času. Přiznala také, že až dosud tak velká díla nevytvářela a je proto ráda, že se výsledek lidem líbí. Pochvalu dostala nejen od své maminky a z Baťovky, ale také od svého učitele výtvarné výchovy Jiřího Ročáka.

„Vůbec jsem netušil, co pro zlínskou nemocnici má studentka udělala. O její iniciativě jsem se dozvěděl až na základě poděkování ze strany urologického oddělení. Nepřekvapuje mě, že se obrazy Andrey líbí. V hodinách výtvarné výchovy je aktivní a její práce jsou na vysoké úrovni. Jsem rád, že se zapojila do veřejného života. Vždycky mě potěší, když se dozvím o studentech, že vykonali něco pozitivního. Člověka to nabíjí a povzbudí do další práce. Taky mne to utvrdí v tom, že dnešní mládež není tak špatná, jak tvrdí nemnozí, právě naopak,“ prohlásil Ročák.