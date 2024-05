Zlínský filmový festival může začít. Přinese 289 projekcí

Ve čtvrtek začne 64. ročník Zlín Film Festivalu, který přenese diváky na místa, kam by se jinak nedostali. Pořadatelé připravili 289 projekcí, pozvali 53 filmových delegací, významných osobností, město navštíví školní výlety z celé země. Diváci se díky filmům dostanou na Tibetskou náhorní plošinu nebo do přírody Peruánských And. Město bude žít festivalem od 30. května do 5. června.

Socha stojí, 64. ročník ZFF může začít | Video: Iva Nedavašková