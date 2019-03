Situaci museli řešit nejen zdravotní záchranáři a policie, ale hlavně zlínská městská policie, která poskytovala do příjezdu záchranářů napadenému fanouškovi první pomoc a dopadla pachatele.

"K události došlo o půl třetí odpoledne před začátkem utkání. Početná skupina zlínských fanoušků se verbálně střetla s těmi olomouckými. Zlínští strážníci však proti tomu zasáhli. Mezitím z blízké restaurace vyšel pětatřicetiletý muž ze Zlína, který zákeřně zezadu napadl pěstmi do hlavy čtyřiadvacetiletého muže z Olomoucka. Po jeho útoku napadený upadl do bezvědomí a zůstal ležet na zemi. Strážníci mu poskytli první pomoc. Muž byl poté zdravotními záchranáři převezen do Baťovy krajské nemocnice," popsal událost zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

Podle něj agresor z místa činu utekl, další strážníci jej však do dvaceti sekund dopadli, zpacifikovali jej za použití donucovacích prostředků a omezili na osobní svobodě.

Výtržníka nakonec předali republikovým kolegům, ten nyní bude čelit obvinění z ublížení na zdraví a výtržnictví, za což může strávit v případě prokázání viny několik let za mřížemi.

Zlínští strážníci a policisté měli již před tímto utkáním vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, kdy v okolí stadionu na Letné dohlíželo na bezpečnost 25 strážníků a desítky policistů.

"Jak dokazuje tento případ, bylo opatření ze strany MP Zlín a zlínské policie více než potřebné," komentoval událost Pavel Janík.