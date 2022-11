„Nejvíce si cením toho, že ta přístavba vytvořila zcela nový, netušený, prostor. Zároveň je pro mě nejzásadnější to, že po těch několika letech, kdy to bylo prázdné, to celé začalo fungovat. Že se to celé rozhýbalo a město bylo ochotno do tohoto objektu investovat,“ řekl Deníku architekt Pavel Mudřík.

Hlavním cílem podle architektů bylo, aby kavárna byla úplně pro všechny.

„Aby to nebyla kavárna pro nějakou úzkou komunitu lidí. Chtěli jsme tam navodit i nějakou univerzálnost. Současně s tím, aby to mělo nějakou trvalou estetiku. Za nás je nejpodstatnější, že se nám podařilo propojit dva prostory – starý a nový, prosklený, který se promítá do zeleně. Důležité je, že tam je cítit to rozhraní, ale současně je to celé provázané,“ uvedl Pavel Mudřík.

Co se týče designu, asi nejvíce si architekti cení skutečnosti, že v nové kavárně je vidět rozdíl mezi interiérem ve staré části, kde jsou tradiční prvky a svobodným prostorem v nové, prosklené, částí.

„Cílem však bylo vytvořit nějakou celkovou estetickou univerzálnost interiéru, aby si tam každý našel to své,“ vysvětlil architekt Mudřík.

Samotný vzhled interiéru pak podle architektů není příliš podstatný.

„Podstatné je, že to má udržitelnou kvalitu. Ta spočívá kupříkladu v tom, že tam jsou stoly, které mají kamenné desky, nebo tam jsou i kožené boxy. Domnívám se, že tam naopak nejsou žádné prvoplánové věci,“ doplnil architekt.

Jedním dechem dodává, že ho těší, že kavárna bude v provozu denně od rána do večera. Lidé tak mohou přijít jak na snídani či oběd, tak i na večerní víno či posezení s přáteli.

„Doufám, že se v jarních a letních měsících provoz rozvine i směrem ven, že tam bude kupříkladu venkovní zahrádka a třeba nějaké hudební akce či setkání,“ dodal Pavel Mudřík.