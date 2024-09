Pozitivní zprávy pro celý Zlínský kraj. Situace je klidná a všechny toky jsou pod kontrolou. Na řece Moravě je stále na dvou místech (Kroměříž, Spytihněv) třetí stupeň povodňové aktivity, ale to nejhorší by mělo být už za námi. Srážková činnost navíc ustává a i předpovědi meteorologů na následující dny jsou příznivé.

Morava zažila desetiletou povodeň, hladina bude klesat několik dnů

Řeka oproti původním předpokladům kulminovala již v pondělí při průtoku 560 m3/s (přibližně desetiletá povodeň). Podle povodí potrvá několik dnů než začne hladina pozvolna klesat, v pondělí v 15:20 měřila 6,05 metrů s průtokem 545 metrů krychlových za sekundu.

„Podle dřívějších předpovědí měla hladina Moravy kvůli přítoku z Bečvy vystoupat na sedm metrů a měla opustit koryto. Povodňová vlna je však menší. Voda se vylila u Troubek na Přerovsku, pomohlo nám i to, že se Morava vylila u Litovle na Olomoucku. Podle aktuální předpovědi meteorologů tak nastoupáme asi na 625 centimetrů, což je množství, které by mělo zůstat v korytu. S ohledem na to nepřistoupíme k evakuaci Domova pro seniory U Moravy,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Pro řeku Moravu platí nadále třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení.

Povodňová vlna z Bečvy by měla podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu do Kroměříže přijít v úterý kolem poledne. Přítok z Bečvy by se podle předpovědi neměl spojit s vlnou, která dorazí do Kroměříže z horního toku řeky Moravy z Olomouce. Povodňová komise aktuálně řeší ochranu před velkou vodou, která hrozí z řeky Moravy. Pytle s pískem vylepšily hráz na Erbenově nábřeží, vyztužily také prostor u brány a zídky Podzámecké zahrady ve Vejvanovského ulici z důvodu, aby zadržely vodu uvnitř Podzámecké zahrady a tato nezatopila Vejvanovského ulici.

Řeka Bečva je po kulminaci, aktuálně má ve Valašském Meziříčí hladinu Rožnovská Bečva (měřeno 16.09. v 16:30) 187 centimetrů a Vsetínská Bečva 175 centimetrů.

„Navzdory nočním dešťům většina toků, kromě Moravy, už klesá poměrně intenzivně. Vodní nádrže přehrady na Zlínském kraji buď transformují ještě tyto toky, anebo nebo už se dokonce odlehčují, aby se vytvořil další nový retenční prostor,“ uvedl ředitel závodu Povodí Moravy Pavel Cenek.

Povodňová turistika

„,Chtěl bych upozornit občany, že jakkoliv třeba včera vysvitlo sluníčko a zástupy lidí na březích a na mostech zesílily, pořád je to nebezpečná situace,“ apeluje za rozvážnost lidí Pavel Cenek.

Pitná voda a elektrika

Na území kraje se během pondělí řešily domácnosti i velké firmy několik výpadků dodávky elektrické energie. Šlo zhruba o šest oblastí ve Valašském Meziříčí, na Uherskohradišťsku, Kroměřížsku a dvě ve Zlíně. Podle hejtmana Radima Holiše by měhem pondělí měla být většina výpadků odstraněna.

Podle zástupců vodovodů a kanalizací jsou zhruba ve třech obcích instalovány cisterny s náhradní pitnou vodou a běžné dodávky se budou obnovovat po pročištění sítě a obnovení čistoty zdroje.

Hasiči se připravují na úklid po povodních

„Po krušných dnech a nocích teď máme trošku klidněji. V dnes do zhruba 15 hodiny evidujeme na 140 událostí, což je stále vysoký nadprůměr. Ale už to nejsou vyšší stovky jako v těch předchozích dvou dnech,“ uvedl ředitel hasičů Vít Rušar.

Hasiči se podle něj dostávají k čerpání sklepů, jak voda postupně opadává.

„Následovat bude očista komunikací a podobně. Takže boj stále ještě nekončí a chystáme se do jeho další fáze,“ dodal Rušar.

Velká voda volby ve Zlínském kraji neovlivní

Volby ve Zlínském kraji do krajského zastupitelstva a senátu budou v řádném termínu, tento pátek a sobotu 20.-21.září. Potvrdil po zasedání povodňové komise hejtman Radim Holiš (ANO). Nejvíce postižené města a obce na severu Moravy uvažují o přeložení termínu. O odklad krajských a senátních voleb požádal opavský primátor za ANO Tomáš Navrátil.

„Respektuji vyjádření mého kolegy primátora Opavy, ale nemůžeme se naštěstí srovnávat s Opavou, Krnovem nebo Jeseníky, kde byla situace daleko dramatičtější,“ sdělil Holiš, podle kterého k posunutí termínu není na Zlínsku důvod.

Změna času konání voleb je složitá i z procesního hlediska, kdy změnu voleb musí určit změna zákona.