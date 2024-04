Zlínský kraj má šestnáct elektromobilů. Do roka jich bude padesát osm

V minulých dnech předala novým uživatelům náměstkyně hejtmana Hana Ančincová dalších devět vozidel na elektrický pohon.

„Dnes jsme předali sedm nových elektromobilů Sociálním službám Vsetín a po jednom voze pro dětské domovy ve Vizovicích a Bojkovicích. Dvě elektroauta pořízená v rámci tohoto projektu jsme předali už v únoru. Elektromobily postupně nahradíme dosluhující auta, jejichž provoz a údržba jsou drahé a nešetrné k životnímu prostředí,“ přiblížila náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která je odpovědná za oblasti sociální politiky a životního prostředí.

Vozidla byla zakoupena v rámci projektu Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace. Jeho cílem je pořízení 58 vozidel na elektrický pohon a 57 neveřejných dobíjecích stanic.

Elektromobily nahradí 45 vozidel na fosilní paliva v organizacích Zlínského kraje, dalších 13 elektromobilů rozšíří vozový park Zlínského kraje a jeho organizací.

Nejvíce z těchto elektroaut, a to celkem 35, získají do užívání školské organizace. Pro sociální služby kraj pořídí 18 vozidel, pro potřeby Zlínského kraje budou určeny tři elektromobily a dvě vozidla dostanou krajské organizace v oblasti kultury. Všechny elektromobily by měly být dodány do konce února 2025.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie. Cena jednoho vozidla je více než 960 tisíc korun.

Dotace činí v případě nahrazovaného vozidla 360 tisíc korun, v případě pořízení elektromobilu, který rozšiřuje vozový park, pokryje dotace 300 tisíc z jeho pořizovací ceny.

Celkový rozpočet projektu činí 53,390 milionu korun, z něj více než 22 milionů korun získá Zlínský kraj z dotačních zdrojů.