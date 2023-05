Nejobtížnější je podle společnosti České štěrkopísky sehnat hrubé frakce od 4 do 32 milimetrů, které se používají jako plnivo do betonu. V minulém roce údajně vzrostl dovoz štěrkopísku ze Slovenska o 40 procent.

„Do Zlínského kraje ročně vozíme řádově statisíce tun štěrkopísku, což odpovídá produkci jedné střední pískovny. Nijak zvlášť nás to netěší, ale je to za dané situace to nejlepší ze špatných řešení. Jedinou alternativou je omezit výstavbu. A k tomu už částečně došlo před dvěma lety, když musel region krátkodobě přejít na přídělový systém. Ceny štěrkopísky dováženého přes hranice mohou být kvůli dopravě až dvojnásobné, ale pořád je to lepší než nemít nic,“ poznamenal mluvčí společnosti České štěrkopísky Petr Dušek.

Ve Zlínském kraji nedávno ukončili těžbu v několika významných ložiscích – Ostrožská Nová Ves, Police či Hustopeče nad Bečvou. Podle analýzy České geologické služby, Těžební unie a Sdružení pro výstavbu silnic se může v následujících letech situace ještě zhoršovat. Stávající ložiska mají velmi nízkou plošnou roztěženost, a pokud se nepodaří otevřít žádná nová, zůstanou na konci 20. let v regionu pouze tři aktivní pískovny, z nichž pouze dvě disponují zásobami nad 10 let.

„V tomto kontextu je nám velmi líto, že diskuze o našem záměru u Uherského Ostrohu se tak vzdálila věcné podstatě a seriózní argumentaci. Geologické průzkumy před deseti lety prokázaly, že ložisko vykazuje dostatečný objem velmi kvalitní suroviny s hrubou frakcí od 4 do 16 mm. Jde tedy přesně o materiál, který kraj potřebuje. Obavám místních obyvatel z ohrožení zdroje pitné vody sice rozumíme, na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že ložisko leží v dostatečné vzdálenosti od jímacích vrtů a že uvedené riziko se na našem území dosud nikdy nikde nenaplnilo,“ sdělil Petr Dušek.

Starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský nevnímá nedostatek štěrkopísku jako problém samosprávy.

„Beru to tak, že u nás skončil jeden dobývací prostor v Ostrožské Nové Vsi a další lokalita těžby písku je na Polešovicku ve vzdálenosti do deseti kilometrů s tím, že se má rozšiřovat na další území. Nicméně rozsudek o zrušení rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru mezi Uherským Ostrohem a Moravským pískem v písemné podobě stále nemáme k dispozici, což znamená, že se k této záležitosti stále nemůžeme vyjádřit,“ uvedl uherskoostrožský starosta.

Podle nedávného vyjádření náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hany Ančincové, zodpovědné za životní prostředí, si je třeba uvědomit, že Zlínský kraj patří z pohledu zásob přírodních surovin, které je možné získat těžbou, mezi kraje poměrně chudé.

„V posledních letech dochází k velkému rozvoji stavební činnosti, probíhají realizace významných liniových staveb – dálnic, silnic, přestaveb železničních tratí a podobně. S tím souvisí i vyšší potřeba základních stavebních materiálů. Společnosti, které mají možnost rozšířit těžbu surovin, k tomu v současné době přistupují a některé již mají navýšení povoleno,“ sdělila Deníku Hana Ančincová.