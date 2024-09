„Zdravotnictví v našem kraji tvoří v prvé řadě lidé. Bez nich by nemohlo fungovat, a to ani s těmi nejlepšími technologiemi a nejmodernějšími léky. Personál je zkrátka srdcem i duší zdravotnického systému. Proto už třetím rokem oceňujeme respektované osobnosti našich nemocnic. Vážíme si přitom všech profesí, lékařských i těch nelékařských, které jsou stejně důležité pro to, aby naše nemocnice dobře fungovaly. Všem chceme i tímto způsobem poděkovat za jejich práci pro občany Zlínského kraje,“ uvedla náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová.