Pauza od sněhu a mrazu čeká v následujících dnech obyvatele nižších partií Zlínského kraje. Rtuť teploměru se v příštích dnech místy vyšplhá až na sedm stupňů. Před víkendem pak teploty opět začnou klesat.

Zima. Mráz. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

V úterý bude oblačno až polojasno, hlavně zpočátku dne může být místy zataženo, ojediněle i zaprší. Vyskytovat se mohou také ojediněle mlhy. „Večer od jihozápadu přibývání frontální oblačnosti, v noci na většině území občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty 3 až 6 °C,“ uvedl Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu.

Ve středu bude podle meteorologů zataženo až oblačno. Pozor by měli dát především řidiči, zpočátku bude na většině území Zlínského kraje totiž pršet, ojediněle proto hrozí i namrzání, v nejvyšších polohách může padat déšť se sněhem. V noci spadne rtuť teploměru maximálně k -1 °C, k ránu se pak oteplí. Ve dne dosáhnou nejvyšší teploty na 3 až 7 °C.

Nové spoje i jízdní řády. Změny ve veřejné dopravě v kraji nastanou 10. prosince

Čtvrtek bude oblačný až zatažený. Místy se může vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky. K večeru postupně od severu ve vyšších polohách i srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty budou od 4 do 0 °C. Během dne mohou teploměry ukazovat až 6 °C.

Většinou oblačno, místy přechodně i polojasno, ojediněle sněhové přeháňky, a to spíše na Valašsku. Taková je předpověď na pátek. Nejnižší noční teploty se v tento den budou podle meteorologů pohybovat od v rozmezí od 1 do -3 °C. Nejvyšší denní teploty budou od -1 do 3 °C.

Silvestr a Nový rok ve Zlíně: v plánu je ohňostroj, akrobaté i afterparty