Ve Zlínském kraji zahynulo letos 24 lidí při dopravních nehodách. Celkem je v policejních krajských statistikách od ledna do konce listopadu letošního roku zaznamenáno 4128 dopravních nehod.

Všechny obyvatele kraje asi nejvíce zarmoutila tragická smrt dvou dobrovolných hasičů z Koryčan, kteří zahynuli 15. září při výbuchu plynu, který rozmetal rodinný dům v Koryčanech.

Ale nejen smutné události provázely letošní rok náš kraj. Na začátku června se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě slona afrického, což lze považovat za jeden z největších chovatelských úspěchů v Evropě. Radost také udělala dvacetiletá studentka z Otrokovic Helena Čermáková, která se v listopadu stala nejkrásnější dívkou České republiky a získala tak titul MISS ČR.

Leden:

Sotva ve Zlínském kraji odbily první hodiny Nového roku, už byly poznamenány vraždou. Tragédie se odehrála v obci Rymice na Kroměřížsku, kde jednadvacetiletý syn zabil v prudké hádce svého devětačtyřicetiletého otce.

V Rymicích jsou lidé v šoku. Tragédii, kdy syn měl zabít otce, nemohou uvěřit

Únor:

Hned v úvodu měsíce, 5. února, došlo ke srážce dvou nákladních vlaků ve stanici Otrokovice Mezicestí. Nehoda si vyžádala lehčí zranění jedné osoby, způsobila však vysokou materiální škodu, která se vyšplhala přes třicet milionů korun. Souprava měla naloženy dvě stovky osobních vozidel značky Hyundai, které mířily do Španělska, padesátka z nich byla při nárazu poškozena. Několika milionové škody jsou i na drážních vozidlech a lokomotivě.

„Došlo k najetí vlaku do stojícího vlaku, srážka si vyžádala vykolejení čtyř vagónů,“ informovala tenkrát mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„V důsledku srážky poslední dva vozy stojícího nákladního vlaku vykolejily a jeden převážený osobní automobil z vlaku vypadl,“ přiblížil i mluvčí Drážní inspekce (DI) Martin Drápal.

Škoda po srážce vlaků v Otrokovicích se vyšplhala na desítky milionů korun

Březen:

Veřejnost zaujal případ dvou uherskohradišťských strážníků, kteří 10. března v Havlíčkově ulici měli nepřiměřeně tvrdě reagovat při komunikaci se čtyřicetiletým mužem, který si odmítl nasadit roušku. Emočně vypjaté situaci zachycené na videu mobilního telefonu navíc přihlížel jeho tříletý syn. Strážníci byli postaveni mimo službu.

„Neporušili zákon, nedopustili se přestupku, mohou opět nastoupit do zaměstnání.“ K takovému závěru vedl později výsledek policejního vyšetřování jejich zákroku.

VIDEO: Tvrdý zásah proti muži bez roušky. Vyšetřuje se přiměřenost zákroku

Duben:

V dubnu zněla nejčastěji slova Vrbětice a agenti.

„Výbuch muničního skladu ve Vrběticích s největší pravděpodobností nebyl nešťastnou náhodou. Vyšetřování ukázalo, že se na incidentu z roku 2014 měli podílet důstojníci ruské GRU. Podezřelými jsou stejní muži, kteří byli zapojeni také do otravy bývalého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury,“ neslo se médii.

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Policie hledá muže z kauzy Skripal

Informaci veřejnosti oznámil exministr vnitra Jan Hamáček a expremiér Andrej Babiš. Kauza nabyla obřích rozměrů. Zaujala světová média, i světové politiky. Vedla také k vyhoštění 18 ruských diplomatů a k ochlazení diplomatických vztahů mezi Českou republiku a Ruskem.

Vyšetřováním příčin výbuchů obou skladů v říjnu a v prosinci roku 2014 se však stále zabývá státní zastupitelství. Informaci Deníku potvrdil státní zástupce Martin Malůš. Případ je podle jeho slov nyní ve fázi, kdy byla o právní pomoc požádána ruská strana.

Vše o kauze Vrbětice

Květen:

Policisté obdrželi písemné vyhotovení znaleckého posudku k případu otravy řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí ze září roku 2020. Materiál putoval k vyšetřovatelům. Z ekologické katastrofy, kdy v září 2020 v řece Bečvě uhynulo 40 tun ryb, byla obviněna firma Energoaqua a její šéf Oldřich Havelka, který vinu odmítá. Policie obvinila firmu a Havelku v červnu 2021 z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Dlouholetý šéf Územního odboru policie Uherské Hradiště Bronislav Šabršula k poslednímu květnovému dni ukončil svůj služební poměr u Policie ČR a odešel do civilu. Vysoce postaveného důstojníka provázely zejména v posledních letech jeho zdravotní excesy i napjaté vztahy s vedením krajské policie.

Končící šéf policie Šabršula: Šuman, podezřelá nehoda i exces v parku

Červen:

Zdroj: Deník/Jan KarásekMezi radostné zprávy patřila bezpochyby ta o narození mláděte slona afrického ve zlínské zoologické zahradě, kde zavládla obrovská radost. Toužebně očekávané slůně přišlo na svět 6. června. Je to kluk a již od prvních chvil se má čile k světu. Pracovníci zahrady mu 6. prosince, k jeho půl ročním narozeninám, připravili překvapení v podobě ovocného dortu. Při této příležitosti mu dali jméno Zyqarri, což v překladu znamená anděl.

Malé slůně ve zlínské zoo je vitální, zvědavé a nebojácné. Přiláká davy

Dramatický závěr června, byl zejména u sousedů na jižní Moravě, kde řádilo tornádo. Ve stejnou dobu však přírodní živel pustošil i na Zlínsku. Prudká bouře spojená s úkazem zvaným downburst se prohnala lázeňskými Luhačovicemi, kde způsobila také značné materiální škody. Naštěstí zde, na rozdíl od našich sousedů, nezpůsobila zranění a ztráty na životech.

Luhačovice byly v dráze tornáda, nakonec je převálcoval downburst

Červenec:

Zdroj: Deník/Jana VozárováVe Zlínském kraji začalo očkování neregistrovaných zájemců proti nemoci covid-19, kdy se první den, 21. července, nechalo naočkovat celkem sto třicet sedm zájemců, a to na třech místech, ve Zlíně, Luhačovicích a Uherském Hradišti. Do 29. prosince roku 2021 bylo v kraji podáno podle statistik ministerstva zdravotnictví celkem 774 853 dávek.

Očkování neregistrovaných v Hradišti začalo, zlákalo desítky lidí

K výbuchu plynu v suterénu rodinného domu v Bystřici pod Lopeníkem došlo v pondělí 5. července krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Uherského Brodu a jejich dobrovolní kolegové z Bánova, Starého Hrozenkova a Bystřice pod Lopeníkem.

„V době příjezdu byla jedna zraněná osoba v péči Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Došlo i ke zranění druhé osoby, která pomáhala s vytažením zraněného z domu. Tlaková vlna poškodila okna a vrata. Ostatní stavební konstrukce nevykazují známky poškození,“ uvedl tenkrát mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Roman Žemlička.

Dva zranění při výbuchu plynu v Bystřici pod Lopeníkem

Srpen:

Po roční pauze se do ulic Zlína vrátilo opět burácení motorů závodu Barum Czech Rally Zlín. Jubilejní, 50. ročník vyhrál po šesté v řadě Jan Kopecký, tuto soutěž ovládl celkově již po deváté. Druhé místo patřilo Noru Andreasi Mikkelsenovi, které mu zajistilo vedení v evropské soutěži.

PODÍVEJTE SE! Sobotní Barum Rally objektivem Jiřího Hejtmánka

Ve zlínské zoo slavili další úspěch. Podařilo se jim odchovat mláďata afrického hadilova písaře. Tento úspěch je cenný zejména proto, že se jedná se o vzácného dravce, jehož počty ve všech světových institucích dosahují pouze 120 jedinců. Zoo Zlín se tak právem řadí mezi nejúspěšnější z nich. Zahradu obývají tři chovné páry a u všech z nich se chovatelé mohli letos radovat z nové snůšky.

„První mládě se vylíhlo v polovině července, další dvě mláďata teprve před několika dny. Třetí pár měl neoplozená vejce, ale i tak to znamená velký příslib do budoucnosti,“ sdělil zoolog Václav Štraub.

Ve zlínské zoo úspěšně odchovali tři mláďata hadilovů písařů

Září:

Mezi nejvýraznější a nejvíce smutné události v roce 2021 patřilo neštěstí v Koryčanech na Kroměřížsku 15. září.

Obrovská tragédie zasáhla nejen obec Koryčany, ale i celý Zlínský kraj. Při výbuchu rodinného domu zemřeli dva dobrovolní hasiči a další lidé se zranili. Neštěstí se událo v Masarykově ulici, a právě místní jednotka dobrovolných hasičů, která byla vyslána k úniku plynu, byla na místě první.

Dvě minuty po příjezdu jednotky na místo, plyn explodoval a rodinný dům rozmetal. Na místě zemřel jeden z hasičů, druhý zahynul pod sutinami domu. I když se jej snažili hasiči, kteří se sjeli na místo tragédie ze dvanácti jednotek zachránit, ani jemu nebylo již možné pomoci. Těžká zranění utrpěli i další dva koryčanští hasiči, na místě tak zasahoval i vrtulník záchranářů.

Koryčany po výbuchu: evakuovali sousední domy, jeden je neobyvatelný

Říjen:

Po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny konané dne 8. a 9. října, zamířilo ze Zlínského kraje do Sněmovny celkem 12 poslanců. Po čtyřech mandátech získali vítězná koalice SPOLU, další čtyři druhé hnutí ANO. Po dvou mandátech získali Piráti a STAN a další dva SPD.

Ve Zlínském kraji vyhrála koalice SPOLU, druhé místo má ANO, PirSTAN je třetí

Podle přezkumu krajských žalobců, je trestní stíhání obviněných v kauze ekologické havárie v řece Bečvě v tuto chvíli vedeno důvodně. Státní zástupci z olomouckého krajského státního zastupitelství k tomuto rozhodnutí dospěli po prověření postupu Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně.

V kauze ekologické havárie z loňského roku byla obviněna firma Energoaqua a její šéf Oldřich Havelka, vinu odmítá. Podnět na přezkum podala obhajoba, a to poté, co vsetínský státní zástupce Petr Bareš zamítl stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání jako nedůvodné.

Špatný odběr vzorků i Babišův střet zájmů. Envirofest přiblížil kauzu Bečva

Listopad:

Zlínský kraj se může pochlubit nejkrásnější dívkou České republiky. Na začátku listopadu získala dvacetiletá studentka UTB Helena Čermáková, která se věnuje oboru management a ekonomika, titul MISS ČR 2021. Dívka z Otrokovic, která se v současnosti může pyšnit titulem té vůbec nejkrásnější v celém Česku, měří 174 centimetrů, má míry 80-61-90 a je narozena ve znamení Raka.

Miss ČR 2021 Helena Čermáková: Byl moment, kdy jsem se chtěla otočit a jet domů

Bylo krátce po půl jedné odpoledne 9. listopadu, když poklidnou atmosféru zlínského náměstí Míru přerušila obrovská detonace, v posledním patře jedné z budov přímo na náměstí. Z oken provozovny Khmérských masáží, která měla pronajaty tyto prostory, se začalo sypat sklo a hustý černý dým. Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému a strážníci zlínské městské policie. Při výbuchu naštěstí nebyl nikdo zraněn, jen dva policisté se nadýchali kouře a byli ošetřeni zdravotními záchranáři. Na místo dorazil i statik.

Výbuch na náměstí ve Zlíně poničil masážní salon, dva policisté se přiotrávili

Pětadvacetiletou Hradišťanku Terezu Hlůškovou, která si v Pákistánu odpykávala více než osmiletý trest za pašování drog, zprostili v pondělí 1. listopadu obžaloby. S odvoláním na ženina advokáta to potvrdilo české ministerstvo zahraničních věcí.

Terezu zprostili v Pákistánu obžaloby, seděla 4 roky za heroin v kufru

Prosinec:

Zlín se ve středu 1. prosince zahalil do smutku. Ve věku 102 let zemřel legendární cestovatel Miroslav Zikmund. Jeho odchod zarmoutil nejen obyvatele krajského města, smutná zpráva se dotkla lidí v celé České republice. Smutek nad ztrátou geniálního cestovatele, který zemřel 1. prosince v Praze, v kruhu svých nejbližších ve věku 102 let, střídaly i vzpomínky na něj.

Miroslav Zikmund měl podle nich neuvěřitelnou, až geniální paměť, neutuchající energii a byl to „mlsoun“, který miloval sladkosti, rád si občas dal také skleničku dobrého červeného vína. Se svým parťákem Jiřím Hanzelkou procestoval v legendární Tatře T87 svět a se svými zážitky se podělil v knihách a dokumentech, které na svých cestách točili. Poslední rozloučení s geniálním cestovatelem a skvělým člověkem, se konalo 11. prosince.

Miroslav Zikmund si pečlivě připravil i svou poslední cestu

Na konci roku se stal Petr Gazdík ze Suché Lozi ministrem školství. Do úřadu jej v sobotu 18. prosince uvedl premiér Petr Fiala.

Učitel nemá stát nad žáky s rákoskou a snažit se je nachytat, říká Gazdík