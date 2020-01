Více obyvatel Zlínského kraje minulý rok zemřelo, než se narodilo a více se přistěhovalo, než vystěhovalo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Na konci měsíce září měl kraj 582 825 obyvatel, což znamená úbytek od začátku roku 2019 o 96 osob.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku bylo méně narozených i zemřelých. Počet zemřelých meziročně klesl o 1,4 % (na 4 692 osob), počet narozených pak o 4,3 % (4 442 osob).

Z výše uvedených čísel pak vyplývá, že převyšoval počet zemřelých nad počtem narozených a došlo k úbytku obyvatel přirozenou měnou (rozdíl mezi zemřelými a narozenými – pozn. red.) ve výši 250 osob.

V průběhu roku bylo uzavřeno 2 470 manželství. Meziročně je to pokles o 1,2 %, tedy o 29 sňatků méně než ve stejném období minulého roku. Poprvé v životě pak vstoupilo do sňatků manželského 83,3 % ženichů a 84,9 % nevěst. Protogamní sňatky (do manželství vstupují poprvé oba snoubenci – pozn. red.) tvořily 75,9 % z celkového počtu sňatků.

Zároveň poklesla také rozvodovost a to z 912 rozvodů (v 1. až 3. čtvrtletí 2018) na 900.