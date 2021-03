Před palisády opevněného hradiska Archeoskanzenu Modrá po tři desetiletí přicházeli lidé dát sbohem zimě a přivítat jaro. Starodávného pohanského zvyku loučení se zimou a přinášení létečka do vsi se na Modré chopili před třiceti lety skauti a s nimi malé děti z místních folklorních souborů. Každoročně tak byla slámová figurína Morany rituálně vysvlečena, zapálena a vhozena do rybníka Baboňáku. A pak, po přinesení létečka se brána skanzenu otevřela dokořán široké veřejnosti, a turistická sezona se naplno rozběhla. Protože už druhou sezonu zhatil coronavirus, připomeňte si akci alespoň na fotogaleriích:

Vynášení Morany v Kroměříži

Vítání jara v Ratiboři

Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli (dva týdny před Velikonocemi). Smrt či Zima, symbolizovaná slaměnou figurkou, oblečenou do ženských šatů, je vynášena z vesnice za zpěvu obřadních písní a poté vhozena do vody či do příkopu, spálena nebo zakopána do země. Tímto aktem definitivně končí zima a začíná jaro. Hromadné vynášení Morany se sice neuskuteční, ale klidně můžete vyrobit vlastní figurku a tu pak vhodit do řeky při procházce. A budeme všichni doufat, že příští rok se na podobné akci sejdeme.