Zatímco vedení strany v čele s Ivanem Bartošem reagovalo na výsledky krajských voleb, v nichž strana zásadním způsobem neuspěla, krajské vedení tento krok plánovalo dopředu.

„Je dobrým zvykem složit vždy po krajských volbách, aby se lidé ve vedení buď obměnili nebo aby se potvrdil jejich mandát,“ vysvětluje předseda krajské organizace Vratislav Krejčíř. „Už před volbami jsme avizovali, že to uděláme, takže to není spojeno s jejich výsledkem,“ dodal.

Reakce hejtmana Radima Holiše (ANO) na výsledky krajských voleb; 21. září 2024 | Video: Iva Nedavašková, Dominik Pohludka

O znovuzvolení usilovat nebude, soustředit se chce na práci opozičního zastupitele v Kroměříži a také na změnu směřování strany. „Jsem dost kritický k vývoji strany, chce to zásadní změnu, znovu ji odspodu vybudovat,“ řekl.

Vadí mu příklon k levicové politice, chce stranu čitelnou pro voliče a s jasně středopravicovým směřováním. „Neřekl bych to přímo tak, jako Jan Lipavský, který hovoří o zbavení se komoušů ve straně, ale tento směr podporuji.“

Jestli má ambice být členem nejvyššího vedení zatím neuvedl. Stejně jako další člen krajského vedení strany Jaroslav Takáč. „To je předčasné, nebudu to komentovat. My si potřebujeme vyčistit stůl a předat řízení v kraji,“ vysvětlil.

close info Zdroj: Česká pirátská strana zoom_in František Elfmark (Piráti).Na celostátní úroveň by se však mohl posunout jejich kolega a první místopředseda krajské organizace František Elfmark. „Úplně to nevylučuju, ale ještě jsem nad tím neuvažoval. Vždycky jsem preferoval, aby bylo vedení strany rozložené napříč územím republiky,“ řekl Efmark. Naopak do vedení krajského, v němž strávil dvě volební období, už jít nechce.

Jeho nové složení by mohlo být jasné zhruba do měsíce, následně se bude, zřejmě 9. listopadu, volit vedení celostátní.

Pirátská strana ztratila v krajských volbách v rámci země šestadevadesát mandátů, nevalně pro ni dopadly i letošní červnové volby do Evropského parlamentu.

close info Zdroj: Česká pirátská strana zoom_in Hana Ančincová (Piráti).Ve Zlínském kraji je přitom strana součástí dosluhujícího vedení, patří jí tři místa v radě, včetně postu statutární náměstkyně hejtmana. Tou je Hana Ančincová, která o rezignaci předsedy strany Bartoše, jako adekvátní reakci na výsledek voleb, hovořila už brzy po zveřejnění výsledků.

Ani ona se do vedení, ať už krajského nebo celostátního, v tuto chvíli nechystá. „Je to všechno čerstvé, ale do vedení strany kandidovat neplánuju, to můžu říct rovnou,“ uvedla.