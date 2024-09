ANO vyhrálo volby ve Zlínském kraji se ziskem 37,27 % hlasů. V novém zastupitelstvu tak bude mít 20 křesel z celkových 45. Doposud jich mělo devět. Pro sestavení koalice je potřeba mít minimálně 23 mandátů. Hejtman Holiš však už dříve avizoval, že chce vytvořit silnou koalici.

Reakce hejtmana Radima Holiše (ANO) na výsledky krajských voleb; 21. září 2024 | Video: Iva Nedavašková, Dominik Pohludka

Se zástupci STAN (pět mandátů) a ODS (pět mandátů) se hejtman Holiš, který bude pravděpodobně pokračovat ve své funkci, setkal už v sobotu večer. Na řadu přišla také schůzka se zástupci K21, které ve volbách vedl Jiří Čunek. Ten se však vyjednávání neúčastnil.

Případná koalice by se tak týkala zbylých devíti zastupitelů K21. „Já jsem u toho nebyl (u jednání s ANO) z vlastního rozhodnutí, protože bych nerad, aby nějaká rezidua z volební kampaně nebo minulého období, čistě v té emotivní rovině, doprovázela ta jednání. Tak jsem pověřil kolegy, aby jednali, a oni jednali,“ reagoval Jiří Čunek.

„Dá se z toho dedukovat jediná věc, že já zcela jistě nesměřuju do vedení kraje. Moje poloha v tuto chvíli je být senátorem a starostou. Co se týká krajské reprezentace, tak pokud by došlo k nějaké dohodě, tak chci aby tam nebyly nějaké osobní překážky,“ vysvětlil Čunek.

Podle Holiše právě probíhá druhé kolo schůzek. „Včera odpoledne jsme dokončili první kolo jednání se všemi politickými subjekty. Nyní se jede druhé kolo - máme za sebou STAN, ODS a dnes máme také schůzku s K21 zastupující devět zastupitelů. Poté si vše vyhodnotíme,“ uvedl.

A že K21 vyjednává bez Jiřího Čunka? „Překvapilo nás to, ale příjemně. Avizovali jsme, že chceme jednat se všemi. Nyní uvidíme, co přinese dnešní další jednání. V tuto chvíli jsou na stejné startovací čáře jako zbylé strany,“ prozradil hejtman.

Jasno o podobě nové vládnoucí koalice by mohlo být v příštích dnech. „Zítra máme předsednictvo a už bychom se chtěli pomalu dívat na to, se kterými partnery bychom chtěli jít do možné koalice,“ nastínil Holiš, podle kterého i nadále platí, že ANO chce mít v devítičlenné radě pět míst. Po dvou křeslech by měli mít zbývající dva koaliční partneři. „Z těch tří velkých subjektů (K21,ODS,STAN) vybereme dva. Chceme složit silnou koalici,“ sdělil Radim Holiš.

Do nového zastupitelstva se dostalo také Stačilo! (tři mandáty) a SPD (dva mandáty). „Koalici Stačilo! a SPD jsme požádali, aby vydrželi. Primárně chceme složit koalici s velkými subjekty. Pokud by se to nepodařilo, tak tyto menší subjekty přicházejí do úvahy až následně,“ vysvětlil Holiš.

Starostové by se po čtyřech letech v opozici mohli vrátit do vedení kraje. „Vyjednávání jsou korektní. Tím, že vyjednáváme s hnutím ANO, se snažíme vytvořit demokratickou alternativu tomu, aby se ANO nespojilo s SPD a komunisty. Pro rozvoj Zlínského kraje je lepší, když bude koalice opřená o demokratické strany, jako jsme například my,“ komentoval lídr Starostů pro Zlínský kraj Tomáš Chmela.

Dovedl by si představit, že by Starostové měli v radě větší počet míst. „Máme totiž v našich řadách plno odborníků. Co se týče oblastí, které nám byly nabídnuty, určitě jsme se bavili o strategickém rozvoji, sociální oblasti, životním prostředí a zemědělství, nebo například oblasti sportu a kultury. Vše je ale otázkou dalšího jednání,“ dodal Chmela.

Občanští demokraté nyní vyčkávají. „Aktuálně čekáme, až nás ANO vyzve k dalšímu jednání,“ komentoval volební lídr ODS Tomáš Goláň. „Máme pět mandátů, takže pokud nám někdo nabídne dvě místa v radě, tak si toho budeme vážit. Konkrétní gesce zatím neřešíme, je to předčasné,“ uvedl Goláň.