Podstatně častěji než ve stejném období loňského roku vyjíždí záchranáři k pacientům s alergickou reakcí po bodnutí hmyzem. Ze statistik vyplývá, že zatímco loni od začátku července do 5. srpna zdravotníci vyjeli zhruba k 85 takovým událostem, za stejné období letos je to 120 případů.

Reakce u pacientů se projevila v různě závažné formě. Většinu z nich však po nezbytném vyšetření a podání medikamentů na místě záchranáři převezli do nejbližší nemocnice. Velmi časté jsou přitom bodnutí do jazyka při konzumaci jídla či pití.

„Dávejte si pozor při konzumaci jídla či pití, které hmyz přitahují. Velmi nebezpečné je pak popíjení nápoje v plechovce, do které není vidět,“ apeluje mluvčí záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.

Od svědění až po alergickou reakci

Po bodnutí dochází u většiny lidí ke vzniku červeného svědivého pupenu. Nejde o alergickou reakci, ale pouze o reakci na hmyzí jed. Ránu stačí omýt vodou a mýdlem a následně přiložit studený obklad. U bodnutí včelou je nutné co nejdříve odstranit žihadlo s jedovým váčkem.

Žihadlo vytlačíte ven, pokud kůži těsně pod háčkem žihadla mírně přejedete nehtem, nepotřebujete žádné nástroje. Pokud okolí rány nepříjemně svědí, nebo pokud se objeví velký otok, který se šíří i mimo místo vpichu, popř. kopřivka, je dobré postižené místo ošetřit pomocí dostupného antihistaminika (např. Fenistil gelu).

Je možné aplikovat i léky proti alergii (např. Zodac nebo Zyrtec, u dětí Fenistil kapky a další). Pacienta je dobré sledovat. Lokální alergické reakce mohou přetrvávat i několik dní.

„Je potřeba sledovat, aby se kožní reakce nerozšířila na celé tělo nebo nevznikly problémy s dýcháním. Pokud by nastaly, měl by dotyčný vyhledat lékařskou pomoc. Závažnější než reakce v oblasti vpichu je totiž systémová alergická reakce, kdy lidský organizmus reaguje na bodnutí hmyzem vyrážkou na celém těle, a respiračními potížemi, způsobenými stažením a otokem dýchacích cest. Někdy se mohou rozvinout až kardiovaskulární potíže, tzv. anafylaktický šok, který se projevuje kolapsovým stavem a může vyústit až do poruchy vědomí,“ popsal Michal Pisár, primář Urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati.

Pozor na včely a vosy u jídla

Nebezpečné je také bodnutí hmyzem při konzumaci jídla. Narůstající otok může významně stěžovat dýchání. První pomoc spočívá zavolání záchranky a pokud lze polykat, pak aplikovat léky na alergii. Při bodnutí do jazyka může pomoct studený obklad na krk, popřípadě cucat kousky ledu.

Roj vos může znamenat toxickou reakci

Více bodnutí nebo větší hmyz znamená víc jedu a tím vyšší riziko komplikací, tzv. toxickou reakci.

„Nedávno jsme ošetřili na urgentním příjmu paní, kterou přivezla záchranka s anafylaktickým šokem, bodla ji vosa do třísla. A minulý týden přivezli muže, který měl desítky bodnutí, protože zvedl kámen, pod nimž bylo vosí hnízdo. Měl štěstí, reakce byla pouze mírná,“ doplnil Michal Pisár.

Kdy volat záchranku?

V běžných případech stačí postižené místo chladit nebo ledovat a lokálně aplikovat například Fenistil.

„Pokud ale dotyčný začne po bodnutí ztěžka dýchat, sípat, opuchne, má zrychlený pulz, začne mu být špatně, má závratě a kolabuje, je potřeba okamžitě volat rychlou záchrannou službu,“ dodal primář Urgentního příjmu KNTB Michal Pisár.

Záchranný balíček předejde problémům

Pokud se u vás v minulosti již vážná alergická reakce projevila, noste s sebou tzv. záchranný balíček, který obsahuje léky proti alergii (antihistaminika a kortikoidy) a pokud máte předepsáno, tak vždy tzv. adrenalinové pero (např. Epipen). V případě bodnutí hmyzem, na který jste alergičtí, jej ihned aplikujte dle návodu a volejte linku 155. Aplikaci Epipenu lze opakovat za cca 5 – 10 minut, pokud nedojde ke zlepšení potíží.

Při anafylaktické reakci zdravotníci podají pacientovi jako první pomoc injekci adrenalinu. Lidé trpící podchycenou těžkou alergií jsou sledování v alergologické ambulanci a mají u sebe zpravidla injekční pero s adrenalinem. Po zaškolení si umí život zachraňující látku aplikovat sami.