„Online setkání s občany bude probíhat pravidelně jednou za měsíc, vždy na konkrétní téma, a to prostřednictvím facebookové stránky zlín.eu. První setkání proběhne ve čtvrtek 13. května od 16 hodin. Dotazy či podněty mohou Zlíňané posílat předem na email naslovicko@zlin.eu, nebo je mohou klást v průběhu vysílání do komentářů pod online vysílání,“ přiblížil za zlínskou radnici mluvčí města Tomáš Melzer.

„S občany jsem se chtěl setkávat osobně již v minulém roce, bohužel nám to protiepidemická opatření do nynějška neumožnila. Proto jsem zvolil alespoň on-line variantu, v rámci které bych se rád dozvěděl od Zlíňanů, co je trápí a co by bylo podle nich potřeba zlepšit. Vždy se budeme věnovat jednomu tématu, které budeme předem avizovat společně s termínem setkání. Prvním tématem bude volný čas,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Podle mluvčího města jakmile to situace umožní, budou setkání s občany probíhat osobně, opět jednou za měsíc.