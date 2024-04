S veřejným přiznáním zlínského politika Pavla Sekuly z SPD přišly ve středu 24. dubna Seznam Zprávy. Podle jejich zjištění na schůzi členů bytového družstva Podlesí vyprávěl, že vyplácel peníze „v rozporu s trestním zákoníkem“. Po družstevnících za to žádal schválení pětisettisícové odměny. Pavel Sekula je zastupitelem za Zlín (SPD).

Pavel Sekula, lídr SPD ve Zlíně. | Foto: se svolením Pavel Sekula

Své konání politik obhajoval tím, že díky němu získalo družstvo stovky milionů korun.

„Jsou to hmatatelné příjmy. Je poněkud problematické prokazovat, na co tyto prostředky byly využity, protože jistě chápete, že to nebylo použito na činnosti, které byly v souladu s trestním právem,“ říká Sekula na nahrávce, která v neděli přistála v e-mailech novinářů a politiků.

Sekula uvedl, že jako předseda družstva vydal za posledních deset let dva miliony korun, ale nespecifikoval, jak byly tyto peníze použity.

Peníze mimo účetnictví

Zlínský politik Pavel Sekula podle serveru tvrdí, že peníze vyplacené "mimo účetnictví" přispěly k růstu majetku družstva. Konkrétně zmínil vyřešení majetkového sporu s městem a úspěšné prosazení zákona, který družstvům ušetřil výdaje na daních.

Jeho tvrzení zachytila nahrávka, kterou pořídili účastníci bytové schůze. Že je pravá, potvrdil dle Seznam Zpráv přímý účastník.

„Na to, abychom mohli tento zákon prosadit, jsme museli nashromáždit finanční prostředky. Bez toho to prostě nejde,“ říká Sekula na záznamu.

Pavel Sekula obvinění z uplácení popřel a tvrdí, že použil prostředky v souladu se zákonem. Jestli to, co na záznamu zaznívá, na schůzi skutečně pronesl, nechtěl Seznam Zprávám potvrdit.

Za účast u soudu

Sekula také naznačil, že další finanční prostředky mohou být v budoucnu potřebné na soudní spor, a že svědkyně musí být finančně kompenzovány za jejich účast.

„Určitě nebudou dobrovolně svědčit v náš prospěch bez toho, aniž bychom jim neposkytli určitou finanční kompenzaci. Těžko jim budeme moct platit přes fakturu. A je třeba si rozmyslet, jestli tohle máme dělat, nebo ne,“ hovořil k družstevníkům Pavel Sekula z SPD.

Tahle slova dnes přiznává s tím, že mluvil o zaplacení nákladů, které by svědkyním vznikly kvůli účasti u soudu.

Návrh na udělení půlmilionové odměny byl nakonec stáhnut po reakci členů družstva.