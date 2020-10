Zlínský hokejový klub se během úterního dne rozhodl pomoci. Nejen samotní hráči, ale také členové realizačního týmu a vedení klubu se vydali na hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, kde se zařadili mezi potenciální dárce krevní plazmy. Právě její odběr pomáhá osobám nemocným novým typem koronaviru.

Většina členů hokejových Beranů se z onemocnění covid-19 zotavila před měsícem a 16 z nich tak mohlo přijít odevzdat kontrolní vzorek krve. | Foto: KNTB

„Není to obyčejná chřipka. Čtyři nebo pět dnů jsem byl absolutně nepoužitelný, unavený, a to jsem trénovaný sportovec. Lidé by se měli chovat obezřetně, dodržovat předepsaná nařízení, hlídat si příznaky,“ oznámil pro oficiální stránky klubu kapitán týmu Tomáš Žižka.