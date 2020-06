Dvacet let slaví Ateliér Průmyslový design Univerzity Tomáše Bati (Ateliér). Při této příležitosti uspořádal s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně výstavu, která představila významné projekty posledních pěti let, úspěšné absolventy a jejich návrhy.

Martin Surman vysvětluje design lázeňského hrníčku | Foto: Deník / Jakub Pelčák

Přestože se výstava zaměřila na uplynulých pět let Ateliéru, podstatnou část věnovala i svým začátkům od založení v roce 1999. Výukou Ateliér navazuje na dlouholetou tradici sahající až do třicátých let minulého století, kdy byla založena tehdejší Škola umění společnosti Baťa.