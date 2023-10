Šetrnější a bezpečnější odstraňování nádorů hrtanu u onkologických pacientů umožňuje moderní laser, který nově využívají lékaři z oddělení ORL Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Je jediný ve Zlínském kraji, v celé České republice je pouze na několika pracovištích ve fakultních nemocnicích. Jeho pořízení přišlo nemocnici na tři miliony korun.

Primář Oddělení ORL, chirurgie hlavy a krku KNTB MUDr. Martin Světlík při operaci. | Foto: KNTB

Šetrná i bezpečná operace

Přístroj nejvíce pomáhá při odstraňování všech typů nádorů hrtanu.

„Je to šetrné, bezpečné, ale přitom dostatečně radikální odstranění. Nejsou pak nutné rozsáhlé operace ze zevního přístupu s nevratnými zásahy do organizmu pacienta. Laserový paprsek, který nahrazuje klasický ocelový nástroj, zároveň minimalizuje krvácení i pooperační otok tkání, takže ani po rozsáhlých výkonech například v nitru hrtanu není nutná zajišťovací tracheotomie. To výrazně zkrátí délku pobytu pacientů v nemocnici i celkovou dobu jejich léčení, a tedy podstatně sníží i náklady na léčbu těchto onkologických pacientů,“ upřesnil Martin Světlík, primář Oddělení ORL, chirurgie hlavy a krku KNTB.

Počasí o víkendu? Teploty se v kraji opět vyšplhají na dvacítku

Laser je možné použít i na další zákroky.

„Například na drobné nádory hlasivek typu papilomů a zpěváckých uzlíků, nádory jazyka, měkkého patra a dalších oblastí horních polykacích cest,“ doplnil primář Martin Světlík.

Zlínská krajská nemocnice má statut Komplexního onkologického centra a v posledních letech výrazně investuje do přístrojového vybavení určeného pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. I

Nový laser pomůže desítkám pacientů za rok, zhruba dvaceti z nich se týkají zmíněné velké onkologické nálezy.