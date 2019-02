Zlín – Stále častěji se na Městskou policii Zlín obrací obyvatelé, že se setkávají s bezohlednými chovateli psů. Tento problém narůstá hlavně v letním období, kdy lidé tráví více času venku a zejména v lokalitách, kde je větší koncentrace osob.

Zlínští strážníci se v létě zaměří na pejskaře | Foto: MP Zlín

Nejvíce stížností je na nedodržování vyhlášky, která upravuje pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích. Maminkám například vadí přítomnost pejsků na dětských hřištích a taky že pejsci nejsou venčeni na vodítku. On argument, že pejsek je hodný, neobstojí, když pejsek přiběhne k dítěti a dívá se mu z očí do očí. To každá maminka trne hrůzou, aby zůstalo jen u přátelského očichání a pejska nenapadlo dítěti ublížit. Další z častých výtek, které strážníci vyslechnou, je, že řada majitelů po svých chlupatých miláčcích neuklízí jejich exkrementy. Což je opravdu bezohledné vůči ostatním, protože není nic nepříjemnějšího, než když ráno pospícháte do práce a zjistíte, že na botě máte vzorek včerejší večeře Alíka od sousedů. To dokáže rozpálit i největšího kliďase a milovníka zvířat.

„Strážníci budou provádět intenzivní kontroly v nepravidelných časech ve všech lokalitách města," dodal ředitel MP Zlín Milan Kladníček.

Pejskaře, kteří budou porušovat pravidla, hlídka ve většině případů jen upozorní. Určitě ale nebudou shovívaví k těm, kteří se dopouštějí protiprávního jednání opakovaně. Těmto jedincům strážníci mohou na místě udělit pokutu až do výše 1000 korun.

„Naším zájmem je, aby kontroly přispěly k důslednějšímu dodržování pravidel pohybu psů na veřejných prostranstvích a lidé se ve městě cítili bezpečně," dodal ředitel MP Zlín Milan Kladníček.