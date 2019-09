Špičkové laboratoře zaměřené na technologii potravin už začali začátkem tohoto týdne používat studenti čtyř nových specializací (dříve oborů) bakalářského studijního programu Technologie a hodnocení potravin a magisterského studijního programu Technologie potravin.

„Laboratoře jsou zaměřené na mlékárenskou, masnou a rostlinou výrobu až po výrobu alkoholických a nealkoholických nápojů, například ovocných šťáv, ciderů či piva. Nová zařízení jsou vlastně zmenšeninou těch, která jsou dnes ve skutečných výrobních provozech,“ vysvětluje Vendula Pachlová, tajemnice Ústavu technologie potravin UTB.

V laboratořích si tak studenti vyzkouší samotnou výrobu. Jedná se o praxi blízkou skutečnosti. „Ve výuce vyrábíme relativně malé dávky různých výrobků. Tedy od litrů či kilogramů nápojů, sýrů nebo třeba salámů, až po desítky. Pro příklad vyrábíme třeba dvacet litrů piva. Studenti se seznámí s procesem. Pokud dojde k vadě, tak zkoumají příčinu, jdou do hloubky, analyzují,“ podotýká Vendula Pachlová.

Laboratoře se podle kvestora UTB Alexandra Černého nacházejí na rozloze 1250 metrů čtverečních. „Vznikly v místech dávno neprovozované restaurace a jiných nedostatečně využitých prostor. Z vlastních peněz do nich univerzita investovala 7,5 milionů korun,“ uvedl Alexander Černý.

Nové laboratoře si veřejnost o víkendu mohla prohlédnout při příležitosti oslav padesátého výročí Fakulty technologické, čehož využila například i bývalá absolventka Anna Sedláková, která je už nyní v důchodu.

„Skončila jsem školu v roce 1970. Byla jsem zvědavá, jak to tu vypadá, co se změnilo. Je mi až líto, že nemůžu studovat ještě jednou. Ráda bych měla zpátky mladá léta. Mají to tu krásné,“ řekla se smutkem v hlase Anna Sedláková.

Ve svém pracovním životě dělala ve slovenském chemickém kombinátu. Nové laboratoře nahradily staré a nevyhovující, které měla Fakulta technologická v objektu ve zlínské ulici Růmy. Poslouží hlavně studentům bakalářského studijního programu Technologie potravin, ale také těm z navazujícího magisterského studia.