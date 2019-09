Na svém posledním zasedání schválili zlínští zastupitelé přidělení finanční částky ve výši 1,9 milionu korun na architektonickou soutěž, která bude probíhat formou soutěžního dialogu. Celkové náklady na ni se tak vyšplhaly na více jak 4 miliony korun.

Zlínští zastupitelé se rozhodli pro tuto formu soutěže i přes to, že se často nepoužívá a nemají s ní zkušenosti. Proto využijí na její zpracování externího administrátora.

Cíl: zachovat původní rekonstrukci

„Soutěžní dialog je sice náročnější a delší forma, ale my můžeme vstupovat v průběhu soutěže do podmínek, které stanovíme na začátku. Budeme schopni je ještě upravovat a diskutovat o nich,“ zdůvodnil zlínský primátor Jiří Korec, proč se vedení zlínské radnice rozhodlo pro tuto formu. Architektonická soutěž bude vyhlášena letos na podzim a potrvá rok.

Cílem rekonstrukce Velkého kina je podle radnice zachovat co nejvíce z původní konstrukce objektu. Nosná konstrukce je však ve velmi špatném stavu. Zlínští radní tak musí také zajistit to, aby se budova kvůli špatné statice nezřítila.

„Statické zabezpečení které nyní je, má za úkol pouze zabezpečit pádu střechy. Jde o bezodkladný projekt, řešíme však paralelně dvě možnosti, a to jak statické zabezpečení proti pádu budovy, tak samozřejmě i rekonstrukci Velkého kina,“ zmínil Jiří Korec.

Astronomická miliarda

Podle prvních odhadů by požadavky památkářů na opravdu konstrukce zvýšily celkovou částku až na astronomickou miliardu korun.

„Původní nosná konstrukce měla velké nedostatky, Samozřejmě, jak se říká, dnes se dá spravit asi všechno, ale astronomická částka o které odborníci hovořili by znamenala, že z původní konstrukce by toho moc nezůstalo. Sice bychom ji zachránili, ale náklady na její záchranu, která by tak vlastně neznamenala záchranu původní konstrukce, by byly až kolem miliardy korun, odhadem,“ doplnil Korec. Před investorem rekonstrukce stojí však i další nemalé úkoly.

Například zjistit, jak bude nově zrekonstruované kino vypadat. Přitom se bude muset držet podmínek památkářů i finančního plnění.

„Zadání pro projekt známe, ale neznáme přesné specifikum náplně. Přesné zadání toho, co chceme, to je již v zadávací dokumentaci k soutěžnímu dialogu. Ale to, co nevíme, je otázka příjmová. To znamená, že zatím nevíme, jak velký prostor zůstane pro komerční využití, které kinu bude hradit jeho provoz. Důvodem je, že neznáme náklad na vytvoření tohoto prostoru,“ vysvětlil primátor.

Legenda mezi českými kiny

Velké kino bylo postaveno v roce 1932 firmou Baťa podle návrhu, jehož autorství je přisuzováno architektu Františku Lydie Gahurovi. Původní kapacita hlediště byla 2270 míst. Přestože byla postupně snížena na 1010 sedadel, šlo stále o největší kino s celoročním provozem v České republice. Investror rekonstrukce kina – Město Zlín počítá, že obnova kina vyjde na 250 milionů korun. Nově má být kino multifunkční, aby bylo schopno si zajistit financování provozu.