„Celé město se zahalilo do žluté barvy. Pohltilo je play – off, ta naše jízda,“ vzpomíná hokejista Jaroslav Balaštík.

„Všechno si to tak i sedlo, životní sezóny. Lešoun, Baláš, i gólman Altrichter zachytal fantasticky. Ty emoce byly obrovské,“ nevypustí tehdejší atmosféru nikdy z paměti ani hráč a nynější trenér Martin Hamrlík.

Řeč je o roku 2004, ve kterém zlínští hokejoví Berani získali svůj první extraligový titul. Také o něm pojednává nový dokument, jenž připomíná nejzásadnější milníky nejpopulárnějšího sportovního celku v kraji. Ten slaví 90 let od založení klubu. Premiéra snímku se uskuteční na konci října.

„Na celé tvorbě dokumentu je pro mě nejcennější zaznamenání vzpomínek, které by za několik let už nenávratně zanikly. V osobní rovině si vážím toho, že jsem se mohla setkat se strašně zajímavými lidmi,“ sdělila za autorský tým Jitka Andrysová, vedoucí koordinátorka vzdělávacích projektů z organizace Paměť národa Střední Morava.

Významnou měrou se na vzniku dokumentu podílel znalec zlínské hokejové historie a sportovní novinář Deníku Daniel Ostrčilík.

„Z natáčení se mi vždycky vybaví uvolněná a přátelská atmosféra. Byl to pro mě intenzivní týden, který jsem si náramně užil, vychutnal a zároveň přijal jako zkušenost a výzvu. Potěšilo mě nejen to, že jsem byl osloven do tvůrčího týmu, ale také fakt, že téměř každý ze současných i bývalých hokejistů s natáčením na kameru souhlasil,“ vyprávěl Daniel Ostrčilík.

„Zážitkem bylo například tříhodinové povídání s panem Bohumilem Koželou, nebo Filipem Čechem, nad jehož hláškami jsme se zasmáli. Nad tvorbou a skladbou dokumentu jsme strávili desítky mnohdy i nočních hodin. Nedávno mě dojalo, když nejstarší žijící 91-letý hokejista pan Svatopluk Klinkovský už v téměř hotovém dokumentu viděl sám sebe, málem se dojetím rozplakal. To už před premiérou je pro mě odměna,“ podělil se o zážitky sportovní novinář Ostrčilík.

Nevzdávat se

Vybral i největší milníky zlínské hokejové historie. „Kromě dvou mistrovských titulů, všech medailí včetně památného gólu Filipa Čecha v sedmém finále 2013 s Plzní deset vteřin před koncem, kterým se v dokumentu také věnujeme, je pro mě nezapomenutelná i sezona 2014/2015. Tehdy se tým z posledního místa a zdánlivě bezvýchodné situace dostal až do play-off. Hráči všem ukázali, že člověk se nejen ve sportu, ale i v životě nemá vzdávat, i když si myslí, že je na dně,“ poznamenal Daniel Ostrčilík.

„Dokument totiž také připomene, co všechno se může během hry stát. Tedy smutné a tragické události, které sport jako takový staví i do lidské roviny. Dějiny zlínského hokeje jsou totiž osudovými událostmi výrazně poznamenány,“ doplnil.

Kus historie s týmem prožil na lavičce jako lékař náměstek primátora Miroslav Adámek.

„Kolem hokeje se pohybuji od roku 1991 jako jeden z lékařů týmu a posledních 8 let jako prezident. Tudíž mám tento sport pod kůží, protože s hokejisty prožívám „léta tučná i hubená“. Prožíval jsem často i emoce na střídačce a bavil jsem se zápasy. No a na euforii při titulu nejde zapomenout,“ uvedl Miroslav Adámek.

„Dokument stál 200 tisíc. První, kdo přispěl, byla společnost PSG částkou 100 tisíc korun,“ doplnila Andrysová.

„Naše společnost jakožto někdejší generální partner klubu projekt ráda podpořila. Pro nás jsou největšími okamžiky dvě sezony, kdy jsme byli přímo u zisku stříbra a titulu. Moc jsme si to tehdy užili. Byl jsem i v kabině za hráči, je to nezapomenutelné,“ uvedl předseda představenstva PSG Juraj Surovič.