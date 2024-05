Jak už Deník informoval, před samotnou přestavbou, o které se ve Zlíně léta hovoří, mělo kino letos na jaře projít zátěžovou zkouškou. Ta by ukázala, jaké skutečné zatížení unese stávající konstrukce kina. Od toho se následně mělo odvíjet konkrétní řešení pro plánovanou modernizaci.

Památkově chráněné Velké kino nechala v roce 1932 postavit firma Baťa. Podle posudku z roku 2016 má kino narušenou statiku střechy, stěn a nosných konstrukcí. Posledních osm let je uzavřeno a čeká na rekonstrukci.

„Zátěžová zkouška nebude potřeba, jelikož by s velkou pravděpodobností nedopadla dobře s ohledem na vývoj požadavků (větší zatížení nosníků) budoucího provozu,“ uvedl na dotaz Deník mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

„Projektant proto navrhl úpravu statiky Velkého kina, kterou kladně přijal Národní památkový úřad. Jedná se o novou střešní konstrukci, příhradové vazníky, která nese ty původní. Ty již nebudou mít nosnou funkci a budou tvořit ‚pouze‘ podhled,“ vysvětlil mluvčí.

Ke změně plánů došlo podle Melzera na přelomu března a dubna. A to právě na základě vývoje projektu a požadavků budoucího provozu kina.

Co bude s kinem nyní? Podle mluvčího se drobně upraví projekt, oproti původnímu řešení se zvedne střešní konstrukce o jeden metr. Samotná rekonstrukce by mohla začít za dva roky. „Předpoklad zahájení stavebních prací je v první polovině roku 2026, tedy v případě zajištění financí. Délka realizace by byla přibližně dva roky,“ sdělil Melzer s tím, že cena stavební modernizace se odhaduje na 330 milionů korun bez daně. Dalších asi 100 milionů půjde na potřebnou základní audiovizuální techniku.