Změny spojů MHD? Tady jsou přehledně ty novoroční

K několika drobným změnám dojde od 1. ledna 2021 v jízdních řádech spojů MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. „Změny se týkají linky 47 do Hvozdné, linky 52 do Lhotky a Chlumu a linky 55 do Bělova,“ uvedl ve zprávě zaslané médiím mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Autobus DSZO. Ilustrační foto | Foto: DSZO/Vojtěch Cekota

„K menším změnám dochází z důvodu požadavků samostatných obcí Hvozdná a Bělov, do kterých některé naše spoje zajíždějí, a v případě Lhotky a Chlumu z důvodu změn v příměstské autobusové dopravě, kdy musíme nahradit jeden vynechaný ranní spoj,“ vysvětlil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek. Pracovníci DSZO včas vymění jízdní řády dotčených linek na zastávkách a budou aktualizovány jízdní řády v elektronických informačních systémech. Zdroj: mapy.cz, DSZO Zdroj: mapy.cz, DSZO Podrobný přehled změn Pracovní dny Linka 52 • přidán spoj linky 52 ve 4:41 z Malenovic‑točny • spoj v rámci IDS ve 4:55 z Chlumu, dosud zajišťovaný dopravcem ČSAD Vsetín na lince 823 153, nahrazen spojem linky 52 s odjezdem ve 4:53 Linka 53 • spoj ve 4:54 z Náměstí Míru do Malenovic uspíšen na 4:28 Linka 55 • spoj v 8:21 z Otrokovic-žel.st. je veden pouze na točnu Otrokovice‑Štěrkoviště (dosud na Bělov‑točna) • spoj v 8:40 z Bělova zrušen; odjezd ze Štěrkoviště uspíšen o 6 minut na 8:39 Dny pracovního klidu Linka 46 • spoj ve 22:07 ze zast. Štípa-Zámecká je v sobotu opožděn o 3 minuty Linka 47 • sobotní spoj ve 21:53 z Velíkové uspíšen o 2 minuty a nově veden přes zastávky Hvozdná‑pož.zbroj., Hvozdná‑dolní zast. a Hvozdná‑u rybníka Linka 55 • spoj v 8:07 z Otrokovic-žel.st. je v neděli veden pouze na točnu Otrokovice‑Štěrkoviště (dosud na Bělov‑točna) a opožděn o 2 minuty • spoj v 8:25 z Bělova je v neděli zrušen; odjezd ze Štěrkoviště uspíšen o 6 minut na 8:24 • spoj ve 12:09 z Otrokovic-žel.st. je v neděli veden pouze na točnu Otrokovice‑Štěrkoviště (dosud na Bělov‑točna) • spoj v 12:27 z Bělova je v neděli zrušen; odjezd ze Štěrkoviště uspíšen o 8 minut na 12:24 • sobotní jízdní řády zůstávají na lince 55 beze změn