Lukoveček – Je zničený, ale komplexní opravy se ještě nedočká. Průtah Lukovečkem sice figuruje na krajském seznamu havarijních úseků a nutně potřebuje rekonstrukci, řidiči a obyvatelé obce si však ještě budou muset počkat. Letos jej silničáři neopraví. Nejsou peníze.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

„V seznamu oprav jsme Lukoveček pro tento rok měli, nakonec ale opravu neprovedeme. Zlínský kraj letos totiž dostal podstatně méně peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury, opravy jsme museli redukovat," vysvětlil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý.

Kromě průtahu je potřeba opravit také zhruba pět set metrů úseku cesty za cedulí Lukoveček ve směru na Přílepy. „Pro letošek to vše vyřešíme lokálními správkami, což znamená, že výtluky a jiné deformace pouze zaděláme, srovnáme," informoval ředitel krajských silničářů.

Podle sčítání aut z roku 2014 pořízeném v jeden den v čase od dvanácti do osmnácti hodin obcí projelo zhruba dva tisíce aut. I díky těmto údajům se už podle starosty Ludvíka Nejedlého dočkali v Lukovečku opravy menšího úseku ve středu obce.

„Obyvatelé si stěžovali, takže nám tehdy silničáři udělali nový koberec silnice, ovšem jen na rozloze nějakých 850 metrů čtverečních. Na víc nebyly peníze, postarala se o to správa a údržba silnic," připomněl starosta.

Zbytek průtahu tak zůstává nadále ve špatném stavu. „Snad se příští rok konečně už komplexní rekonstrukce dočkáme," podotkl Ludvík Nejedlý.

Do té doby chtějí v obci stihnout opravu chodníků podél průtahu, stavební povolení už mají vyřízené. V rozpočtu na to má Lukoveček třímilionovou rezervu. „Rádi bychom chodníky udělali letos, pak už bude jen chybět opravit ten průtah, položit nový koberec do nových obrubníků," dodal starosta.

Nad neutěšeným stavem silnice si však mnozí zoufají.

„Určitě už ani nesplňuje požadavky dnešního provozu. Obci by hodně prospěla oprava cesty. Je tu poměrně vysoká frekvence aut, silnice je dost zatížená, rekonstrukci si proto zaslouží. Sice nevypadá na první pohled dezolátně, nejvíce znát je to však po zimě," uvedla pro Deník Ivana Krajčová.

Podobného názoru je i Ludmila Tulcová, která má dům hned u hlavního silničního tahu.

„Cesta je hodně špatná. Je tu i docela velký provoz z přilehlého družstva ve Fryštáku. Zemědělská technika je dávno už někde jinde, namísto starých traktorů jezdí nyní obrovské kolosy a ještě k tomu s vlečkou. Na taková monstra cesta kdysi stavěná nebyla," podotkla Ludmila Tulcová.