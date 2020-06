Čekání na první odchované mládě bylo velmi dlouhé. Zlínská zoo chová tyto papoušky od roku 2004.

„Odchovy nestorů nejsou v rámci Evropy až tak výjimečné, většina mláďat je však odchována uměle s velkou fixací na člověka. Stejně tak tomu bylo v případě naší samice. I když se samcem vytvořila harmonizující pár a snášela oplozená vejce, nebyla schopna je vysedět a odchovat mládě,“ vysvětlil zoolog Václav Štraub.

Navzdory tomuto chování jí chovatelé vždy ponechali jedno oplozené vejce, aby měla šanci se rodičovské chování naučit. V letošním roce se však rozhodli přistoupit k umělému odchovu.

Chovatelé do líhně umístili hned několik vajec. Úspěch se dostavil a na začátku letošního března se z jednoho vejce vylíhlo vitální mládě.

„Pomocí analýzy DNA, kterou jsme získali z vaječných obalů, jsme zjistili, že máme samičku,“ prozradil pohlaví mláděte Václav Štraub.

Krmení za pomoci speciální loutky

Chovatelé ji pojmenovali Sněhurka a několikrát denně ji krmili pomocí speciální loutky, aby u ní nevznikla fixace na člověka.

„Po vylíhnutí mládě zůstalo v inkubátoru, do kterého jsme umístili také fotografie dospělých ptáků. Jakmile se stav mláděte stabilizoval, přesunuli jsme jej do hnízdní nory rodičů. Zde s ním převážně pobývala samice, každé dvě hodiny je chodila kontrolovat,“ popsal průběh odchovu Václav Štraub.

Mládě od rodičů oddělovalo plexisklo, k radosti chovatelů však ptáci na sebe reagovali nejen vizuálně, ale i zvukově. Po přepeření do šatu dospělých ptáků pak samička zamířila z hnízda do venkovní klícky, která je ve voliéře nestorů. „Je teď s rodiči ještě v užším kontaktu. Rádi bychom je brzy všechny spojili, aby se mládě co nejvíce socializovalo a stalo se součástí hejna,“ dodal zoolog Štraub. Návštěvníci mohou rodičovský pár i mládě uvidět v australské oblasti zoo v sousedství expozice kivi hnědého.

Ve volné přírodě papoušci nestor kea žijí pouze na Jižním ostrově Nového Zélandu. Obývají horské oblasti s nadmořskou výškou od 600 do 2000 metrů, zimu stráví pod hranicí lesa, kde mohou najít úkryty. Živí se převážně semeny, kořínky a bobulemi. Nepohrdnou ani hmyzem a mršinami, ze kterých odtrhávají maso svými dlouhými a ostrými zobáky. Patří mezi velmi inteligentní ptáky, pojmenování získali podle charakteristického volání „kee-aaa“. Samec a samice vytváří pár na celý život. Na vejcích sedí pouze samice, samec ji však po celou dobu krmí. Společně pečují o vylíhnutá mláďata. V Červeném seznamu IUCN je nestor kea veden jako ohrožený druh, celková populace v přírodě zřejmě nepřesahuje 5 000 jedinců.