Vydatné sněžení před Štědrým dnem sice zaručilo bílé Vánoce, zoologické zahradě ve Zlíně však přineslo řadu starostí, problémů a pracovní pohotovost desítek zaměstnanců. Těžký mokrý sníh a následný vytrvalý déšť prakticky zničily voliéru supů, poškodily voliéru v nedávno otevřené expozici Kerala, voliéru kondorů, síť výběhu jaguárů v expozici Jaguar Trek, voliéru kotulů veverovitých v Amazonii a devět voliér v chovatelském zázemí. Zvířatům se nic nestalo.

Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby v Zoo Zlín, 10. prosince 2023. | Video: Dominik Pohludka

„Díky obrovskému nasazení zaměstnanců zoo a pomoci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se podařilo zabránit daleko rozsáhlejším škodám. I tak se však náklady na opravy budou pohybovat v řádech milionů korun,“ uvedla mluvčí zoo Romana Mikešová.

Husté sněžení, které v sobotu 23. prosince zasáhlo Zlínský kraj, přineslo během krátkého času enormní záplavu těžkého mokrého sněhu. „Už během sobotního odpoledne zaměstnanci průběžně odstraňovali sníh ze všech voliér v areálu zoo,“ sdělila Mikešová.

Sněžení a vytrvalý déšť však způsobily komplikace.

„Při večerní kontrole situace jsme se rozhodli přemístit supy z několika voliér v chovatelském zázemí, v neděli ráno jsme přesunuli jeřáby z voliéry v Kerale a supy z protější průchozí voliéry. Začali jsme doslova bojovat s nánosy sněhu na voliéře Gora Ark, díky instalovanému hydrantu se nám podařilo část sněhové pokrývky odstranit,“ přiblížil situaci ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Sněhovou kalamitu v areálu do sobotní půlnoci řešila desítka zaměstnanců, další pak nastoupili na Štědrý den už ve čtyři hodiny ráno. „Přes obrovské nasazení všech lidí bylo jasné, že s vysokými voliérami v Jaguar Treku, v Kerale i v Gora Ark si sami neporadíme. S prosbou o pomoc jsme se proto obrátili na Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,“ popsal Horský.

Hasiči přijeli okamžitě a za využití proudnic se jim postupně podařilo odstranit tuny sněhu ze všech voliér. „Bez jejich profesionální pomoci by byly škody na zařízení mnohonásobně vyšší, doslova nám naše největší voliéry zachránili,“ vyzdvihl pomoc hasičů Roman Horský.

I přes veškeré obtíže zůstala zlínská zoo otevřená. „Zaměstnanci zoo již provizorně opravili voliéru kondorů, návštěvníci mohou opětovně zavítat i do voliéry Gora Ark nebo obdivovat medvědy pyskaté ve vnitřní ubikaci v Kerale,“ popsala Romana Mikešová.

Síť, která kryje výběh jaguárů, je více poškozená, jaguáři tak prozatím zůstanou v chovatelském zázemí.

„Již nyní usilovně řešíme opravy všech poničených voliér. Bude to velmi náročné po technické, časové i finanční stránce, přesto doufáme, že se nám vše podaří stihnout do hlavní sezony 2024. Děkuji všem mým kolegům za naprosto skvělý přístup a nasazení, velmi děkuji pohotovostní jednotce hasičů Zlínského kraje. A chtěl bych pozvat všechny návštěvníky do zlínské zoo. Budeme moc rádi, když nás právě nyní přijdete podpořit svou návštěvou,“ uzavřel ředitel Roman Horský.