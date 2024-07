„Už při realizaci expozic pamatujeme na to, abychom pro chovaná zvířata zajistili dostatek stinných prostor, kde se mohou v případě tropických teplot ukrýt. Naprostou většinu výběhů navíc doplňují potůčky, jezírka, tůňky, ve kterých zvířata najdou příjemné osvěžení. Sloni afričtí nyní tak častěji využívají oblíbené bahniště a rozlehlé jezírko v Karibuni, pár jaguárů během dne několikrát zamíří do bazénu ve venkovní expozici,“ uvedl zoolog Zdeněk Čech.

Rybí zmrzlina pro tygry

V některých výbězích také fungují rozprašovače vody a mlžné systémy, a to například u tučňáků Humboldtových, v průchozí voliéře v Amazonii nebo v chovatelských expozicích v zázemí zoo. „Zajistili jsme i dostatečný přísun čerstvé vody pro pitný režim zvířat. Chovatelé častěji mění vodu v miskách, protože ve vedrech se voda rychle ohřeje a kvůli tomu ztrácí svoji hodnotu. Chystáme i speciální velké zmrzliny, třeba u tygrů mají příchuť ryb, u slonů jsou ovocné. Připravujeme je tak, že napustíme do kbelíku vodu, přidáme potřebné ingredience a vše dáme do mrazáku. Zmrazený obsah kbelíku pak nachystáme do expozice. Zvířata se nejen ochladí, ale také pochutnají,“ doplnil zoolog.

Zvířata v Zoo Zlín vedro netrápí. Sloni se chladí v jezírku, tygři mají rybí zmrzlinu.

Na příchod tropických veder se zlínská zoo připravovala už v předstihu. „V pavilonech jsme před nástupem tropických teplot zkontrolovali a nastavili klimatizační systémy, pečlivě je regulujeme pro zajištění optimálních chovatelských podmínek. Vše sledujeme a vyhodnocujeme, abychom v případě jakýchkoliv změn a výkyvů mohli zajistit nápravu,“ zdůraznil Zdeněk Čech.

Zoo pamatovala také na návštěvníky. „I v současných tropických teplotách Zoo Zlín zůstává příjemným místem k návštěvě. Velká většina cest a pěšin v areálu prochází pod korunami vzrostlých stromů, k dispozici je také množství stinných zákoutí a prvků pro osvěžení. A nechybí ani pořádná zásoba zmrzliny nejrůznějších příchutí nebo chlazených nápojů,“ přiblížila vedoucí marketingu Romana Mikešová s tím, že u hlavního vstupu a zámku Lešná příjemnou „sprchu“ zajistí instalovaný mlžný systém. „Děti pak určitě ocení vodotrysky u sezonního vstupu,“ uzavřela Mikešová.