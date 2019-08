Zpět do časů motohvězdy Junkové. Podívejte se

FOTOGALERIE/ Do časů Elišky Junkové přenese návštěvníky obchodního a zábavního centra Zlaté jablko ve Zlíně expozice vozidel, která zahajuje program k blížící se Barum Rally. Až do 4. srpna zde jsou vystaveny automobily odkazující do 20. a 30. let minulého století.

K vidění je Bugatti 35A z roku 1925, jeden z mála původních dochovaných kusů modelů GP. Jeho konstruktérem byl Ettore Bugatti. Model ve své době dominoval závodní scéně a právě na něm začala také závodní kariéra manželů Junkových. „Mnohými je tento vůz považován za nejkrásnější v celé automobilové historii. Naši návštěvníci to tedy mohou posoudit na vlastní oči,“ podotkl Jiří Kratochvíl, ředitel Zlatého jablka. Zataženo a přeháňky, ochladí se. Bez deštníku nevycházejte Přečíst článek › Dalším automobilem v expozici je Alfa Romeo 8C Monza z roku 1931, nejslavnější závodní auto období 1930-1934, vítěz mnoha velkých cen s mnoha slavnými jmény. Trojici vystavených vozidel tvoří i replika Bugatti 35 z roku 2011, věrná kopie legendárního závodního vozu, která vznikla při renovaci originálu z roku 1925. Všechny tři automobily zapůjčil Samohýl Motor Veterán. Expozici vozidel doplňují i informační panely a videoprojekce, které se budou věnovat dění z předchozích ročníků Barum Czech Rally Zlín. (poh) 49. ročník Barum Czech Rally Zlín ve Zlatém jablku: 29. 7. - 4. 8. Expozice vozidel Bugatti 29. 7. - 18. 8. Historické panely a videoprojekce 4. 8. - 18. 8. Otevřen fanshop se vstupenkami a rally předměty (denně 10:00 – 19:00 hodin) 4. 8. - 11. 8. Expozice vozidel Star Rally Historic 11. 8. - 18. 8. Expozice soudobých závodních vozidel 13. 8. Autogramiáda jezdců Barum Czech Rally Zlín 15. 8. Autogramiáda Star Rally Historic 18. 8. Tisková konference s vítězi Barum Czech Rally Zlín

Autor: David Karola