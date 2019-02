ZLÍN, BRNO - Do Kanady mohou od prvního listopadu Češi cestovat bez turistických víz. Podle agentur zprostředkujících turistické a jazykové pobyty zájem o návštěvu země javorového listu stoupá.

„Dříve jsme museli k letenkám účtovat cenu za vízum, což pro zákazníka znamenalo asi pětasedmdesát kanadských dolarů. Klient tedy v současné době ušetří na poplatcích zhruba patnáct až šestnáct set korun českých,“ sdělil manažer zlínské pobočky společnosti GTS International Michal Kukla.

Zámoří je pro české cestovatele přitažlivé. „Ročně se Student agency odletí do Kanady několik tisíc cestujících. Za poslední měsíc jsme zaznamenali zhruba o padesát procent větší zájem o letenky do Kanady, a to jednak díky zrušení vízové povinnosti a zároveň díky speciální ceně za zpáteční letenku do Toronta,“ prozradil majitel brněnské agentury Student agency Radim Jančura.

Zrušení vízové povinnosti usnadní cestujícím plánování. „Vyřízení všech potřebných dokladů před odjezdem přes pobočku kanadské ambasády dříve trvalo nejméně týden, dnes jsme schopni vydat zájemcům letenku za pět minut,“ tvrdil Kukla.

Do Kanady jezdili především podnikatelé na služební cesty nebo příbuzní emigrantů. „Jednalo se o osoby, které si termín odletu pečlivě plánovaly,“ upřesnil Kukla. Podle něj si oddechnou byznysmani, kteří potřebují stihnout obchodní jednání.

Roste také počet lidí, kteří se ze dne na den rozhodnou vycestovat kvůli urgentním záležitostem, jako jsou například pohřby, nebo za svými koníčky.

„Půjde i o nakupující, kteří chtějí strávit v cizině třeba pouhý víkend kvůli speciální akci. Již teď jsme zaznamenali zájem sportovních fanoušků, kteří chtějí na vlastní kůži zažít atmosféru zápasů NHL,“ poznamenal Kukla. Průměrná cena za zpáteční letenku do Kanady se pohybuje od dvanácti do čtrnácti tisíc korun.

Agentury se shodují, že složité procedury kolem získávání víz klienty odrazují.„Pro zájemce je to potupa, když žádá o povolení a to je mu zamítnuto,“ mínil Jančura. Špatné zkušenosti podle něj zákazníky demotivují. „Neúspěch při vyřizování dokladů je ztráta časová i finanční. Proto bude velmi zajímavé, až vízovou povinnost zruší i Spojené státy americké. Tam je celý proces přísnější a komplikovanější než u Kanady,“ podotkl Kukla.

Bohužel zrušení nutnosti víz neplatí pro všechny typy pobytů. Platný cestovní pas stačí pouze osobám, které nehodlají v Kanadě studovat ani pracovat po dobu delší než šest měsíců.

Ostatní musejí požádat o pracovní nebo studijní povolení a vztahují se na ně standardní vízové procedury. „Pracovních programů se to nedotkne,“ potvrdila fly and wat senior executive (výkonná manažerka pracovních a turistických pobytů) GTS International Tereza Divišová. Podle ní bude naopak zařizování speciálních víz pro agentury i jednotlivce administrativně složitější. „O tato povolení bude třeba žádat místo v Praze nově ve Vídni. Takže celá procedura bude nejspíš trvat déle,“ konstatovala.

Dne 1. října vstoupila v platnost dohoda, na základě které bude mít omezený počet obyvatel České republiky a Kanady možnost legálně v partnerské zemi pracovat. Uchazeči musejí splňovat některé podmínky pro přijetí do programu, například věk od osmnácti do pětatřiceti let, čistý trestní rejstřík, dostatek finančních prostředků do začátku. Podání žádosti o pracovní pobyt mládeže je osvobozeno od poplatků.

„V souvislosti s těmito změnami vzrostl zájem i o pracovní pobyty v Kanadě. Prověřujeme možnosti nových programů a intenzivně komunikujeme s našimi obchodními partnery v Kanadě, abychom se společně mohli přizpůsobit novým podmínkám,“ informoval Jančura.